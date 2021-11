Igor Dodon: 1,5 miliarde de lei este preţul neprofesionalisumului guvernării în problema gazului

Igor Dodon spune că guvernarea menţine starea de urgenţă întrucât ar urma să ofere bani din bugetul de stat în regim simplificat pentru a acoperi datoriile Moldovagaz pentru lunile august, septembrie şi octombrie. De asemenea, fostul preşedinte spune că formula de calcul a preţului nu ar fi foarte avantajoasă pentru Republica Moldova.



„Cunosc detaliile formulei de calcul a preţului, ea oferă posibilitatea ca peste o jumătate de an sau un an preţul de achiziţie să fie mai mare decât cel de pe piaţă. Este important că avem gaz, dar preţul este foarte mare şi din această cauză a crescut tariful. În al doilea rând, prin acest contract Republica Moldova şi-a asumat nişte angajamente care vor costa bugetul de stat mulţi bani. Republica Moldova s-a angajat să achite datoriile pentru august, septembrie şi octombrie. Din calculele noastre este vorba despre un miliard cinci sute de milioane de lei. Guvernarea vrea să aloce un miliard 200 de milioane de lei printr-o decizie a Comisiei pentru Situaţii Excepţionale către Moldovagaz”, a spus Igor Dodon în cadrul emisiunii „Главный вопрос” de la NTV Moldova.



Igor Dodon spune că guvernarea ar fi risipit banii statului atunci când a procurat din surse alternative gaze naturale pentru a menţine presiunea în reţea, iar dacă negocierile cu Gazprom ar fi început mai devreme, această cheltuială ar fi fost evitată.



„În octombrie am cheltuit 17 milioane de dolari pentru procurarea gazului la un preţ care se ţine secret. Asta înseamnă încă 300 de milioane de lei. În total ar fi peste un miliard jumătate de lei. Acesta este preţul unei abordări neprofesioniste a actualei guvernări faţă de problema gazului. Pentru comparaţie vreau să explic ce înseamnă un miliard jumătate de lei, anul trecut cu un miliard de lei am început reabilitarea drumurilor în toate localităţile rurale”, a mai spus Igor Dodon.



Republica Moldova are semnat un contract de achiziţie a gazului cu concernul rus Gazprom pentru o perioadă de 5 ani. Preţul de achiziţie pentru luna noiembrie este de 450 de dolari pentru o mie de metri cubi, sumă care a determinat ANRE să aprobe un tarif provizoriu pentru luna noiembrie de 10,26 lei pentru un metru cub de gaz. Cu TVA inclus valoarea tarifului este de 11,08 lei.