Gheorghe Costandachi va candida independent pentru Primăria Chişinău

Gheorghe Costandachi a menţionat că „a analizat cu atenţie situaţia generală a municipiului Chişinău, toate provocările şi aşteptările oamenilor şi a decis să vină cu iniţiativa dată”. Potrivit candidatului, „în fruntea Primăriei trebuie să fie o persoană apolitică, care nu are angajamente politice şi de clan, nici obligaţiuni faţă de grupări mafiote, persoană care poate aduce schimbări”.



De asemenea, a declarat că „primarul nu trebuie să fie un om care se schimbă după cum bate vântul sau după culoarea politică a guvernărilor, ci om care rămâne fidel valorilor morale, principiilor de profesionalism şi libertate în activitate”. La fel, a spus că „în fruntea Primăriei trebuie să fie o persoană integră şi un gospodar cu echipă de persoane profesioniste, curate şi necompromise”.



Gheorghe Costandachi se adresează tuturor partidele politice extraparlamentare, societăţii civile, experţilor, oamenilor de afaceri, locuitorilor municipiului Chişinăului, cu solicitarea de a-i acorda încredere şi suport. „De unul singur îmi va fi greu, chiar imposibil de a opune rezistenţă giganţilor care au la dispoziţie toate resursele administrative, financiare şi mediatice”, a spus candidatul.



Alexandru Gamanjii, doctor în economie, conferenţiar universitar, a spus că „dezordinea, haosul şi corupţia din municipiul Chişinău, are loc din cauza că orice primar care a fost a activat în interesul partidului din care a făcut parte”. Despre Gheorghe Costandachi a spus că este o persoană, care se străduie să activeze în interesul oamenilor. La fel, că este „un economist de calibru”, de care are nevoie capitala.



Igor Borfontina, reprezentant al Mişcării Civice PRO, a menţionat că locuitorii capitalei aşteaptă ca în oraş să fie curat, drumuri bune şi transport public suficient. De asemenea, a menţionat schimbarea nu o face un candidat politic, dar cel apolitic, care vine din rândul oamenilor, activează în interesul oamenilor şi este mai responsabil să-şi îndeplinească promisiunile.



Preşedintele Asociaţiei Obşteşti Moldova mea, Fiodor Ghelici, a declarat că oraşul Chişinău trebuie să aparţină locuitorilor, nu partidelor şi că în spatele oamenilor care s-au unit în jurul lui Gheorghe Costandachi stă un singur partid – „partidul poporului”. Fiodor Ghelici a făcut apel către cetăţeni, indiferent de etnie şi limba vorbită, să nu mai susţină candidaţii partidelor politice, care s-au discreditat.



Alegerile locale generale vor avea loc pe 20 octombrie.

