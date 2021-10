Expert, despre criza gazelor din R. Moldova: „Rusia nu este dispusă să facă concesii”

Potrivit expertului, Moldova se mişcă în mai multe direcţii: „1) cautarea unor volume de gaz disponibile în Europa; problema este că preţul depăşeşte 1.000 euro mia/m3, dar se întrezăreşte o diminuare sub preţul de pe bursa europeană în a doua jumătate a lunii Noiembrie. Primele volume foarte mici au ajuns din Polonia şi altele vor veni de la alţi traderi europeni. 2) negocierea contractului de lungă cu durată cu Rusia. Nu există niciun progres în acest sens. Am explicat motivul mai sus. Dar se face frig şi un consens va trebui căutat, poate chiar cu ajutorul UE (am scris de mai multe ori despre necesitatea unei trilaterale energetice Moldova-UE-Rusia). 3) căutarea de asistenţă financiară pentru a sprijini bugetul. UE nu ar fi oferit asistenţa de 60 milioane de ajutor (guvernul spune că nerambursabil), dacă nu venea o solicitare directă din partea Chişinăului.”