Excluderea Marinei Tauber din cursa electorală, în dezbateri. Ce spune opoziţia şi guvernarea

În acelaşi timp, reprezentanţii CEC spun că decizia privind excluderea Marinei Tauber a venit după ce concurentul electoral a fost iniţial avertizat să se conformeze legii.



Reprezentanţii guvernării resping acuzaţiile aduse de Marina Tauber privind implicarea preşedintelui Maia Sandu în scandalul creat în jurul alegerilor din municipiul Bălţi. Reprezentanţii PAS spun că Tauber a încălcat legea, iar orice abatere de la Codul Electoral trebuie sancţionată.



„Candidatul nostru a decis să se retragă din cursă în virtutea evenimentelor din ultimele zile. Nu este prima dată când candidatul Partidului Şor este exclus din cursă, este al 4-lea candidat exclus din cursă pentru nereguli financiare. Atestăm o abatere sistematică de la normele Codului Electoral. Avem deciziile instanţelor de judecată până la cea irevocabilă, toate spun acelaşi lucru. Iar situaţia nu este comparabilă cu cea a lui Andrei Năstase” a spus Olesea Stamate în cadrul emisiunii „În Profunzime” de la PROTV Chişinău.



În acelaşi timp, preşedintele interimar al Platformei DA spune că partidul politic Şor trebuia scos demult în afara legii, fiindu-i prezentate Curţii Constituţionale probe privind coruperea alegătorilor şi finanţarea dubioasă a formaţiunii.



„Trezeşte suspiciuni faptul că aceste abateri au fost depistate mult mai înainte, dar decizia a fost luată pe ultima sută de metri. La fiecare scrutin, acest concurent electoral, Partidul Şor, comite abateri de la legislaţia electorală, ceea ce demonstrează că concurenţii electorali nu sunt pe poziţii de egalitate. Analizând în ansamblu activitatea acestui partid politic, trecutul său glorios, noi am pledat pentru iniţierea procedurilor de scoatere a acestui partid în afara legii, prin intermediul Curţii Constituţionale”, a spus preşedintele interimar Platforma DA, Dinu Plîngău.



Vicepreşedintele CEC spune că decizia privind excluderea concurentului electoral Marina Tauber din cursă a durat până în preajma zilei scrutinului, întrucât probele prezentate de poliţie şi agenţii economici au fost documentate minuţios.



„Noi am avut probe încă din primul tur de scrutin, dar atunci am fost mai toleranţi. Atunci tot pentru utilizarea fondurilor nedeclarate, prin diferite scheme ascunse, pentru achitarea publicităţii stradale, pentru bannere, am aplicat sancţiunea prin avertizare. Noi am fost toleranţi şi am oferit o şansă acestui concurent electoral să se corecteze. În Codul Electoral este menţionat expres faptul că toate serviciile în interesul unui concurent electoral trebuie să fie evaluate şi raportate la CEC”, a spus vicepreşedintele Comisiei Electorale Centrale, Pavel Postica.



Reprezentanţii Asociaţiei Promo-Lex, entitate care a monitorizat campania electorală pentru alegerilor locale noi, critică decizia CEC de a suspenda cel de-al doilea tur de scrutin în municipiul Bălţi. Experţii Promo-Lex spun că legislaţia electorală nu-i oferă CEC-ului o astfel de prerogativă.



„Hotărârea CEC-ului a fost una incorectă. Noi nu am găsit în Codul Electoral o normă care ar permite suspendarea turului doi. În dreptul candidatului exclus din cursă se aplică menţiunea retras şi scrutinul are loc”, a spus directorul Promo-Lex, Ion Manole.



Ieri, Comisia Electorală Centrală a stabilit pentru data de 19 decembrie desfăşurarea turului doi al alegerilor locale noi pentru funcţia de primar al municipiului Bălţi. La cel de-al doilea tur de scrutin, votanţii vor avea de ales între candidatul independent, Nicolai Grigorişin şi reprezentantul Blocului PCRM-PSRM, Alexandr Nesterovschi, după ce Partidul Acţiune şi Solidaritate a anunţat retragerea din cursă a reprezentantului său, concurentul electoral plasat pe locul 3, Boris Marcoci. O decizie oficială a CEC privind această retragere încă nu a fost anunţată.