Ex-ministrul Apărării al R. Moldova: Planurile create în birourile FSB-ului nu s-au adeverit

În acelaşi timp, directorul executiv Promo-Lex, Ion Manole, se arată convins că Ucraina nu va accepta condiţiile impuse de delegaţia Moscovei la negocieri. Totuşi, în urma acestor discuţii, Kievul ar putea obţine deschiderea coridoarelor umanitare pentru a ajuta cetăţenii din oraşele asediate.



Ex-ministrul apărării, Vitalie Marinuţa spune că Putin ar fi fost informat greşit despre potenţialul armatei ruse, iar investiţiile din ultimii 10 ani în armată s-au dovedit a fi o adevărată risipă.



„Planurile din birourile Kremlinului sau ale FSB-ului nu s-au adeverit şi nu se vor adeveri niciodată. Ucrainenii au depus un efort enorm în a se consolida şi a-şi apără pământul până la ultima picătură. Este clar că nu se doreşte doar înaintarea pentru aşa-numita eliberare a Doneţkului şi Luganskului, dar se dorea o înaintare-fulger spre Kiev. De asemenea, ţarul de la Kremlin îşi dorea ocuparea rapidă a sudului Ucrainei, să ajungă la Odessa şi să formeze acea Malorosie. Dar vedem că nu i-a reuşit nici măcar să stabilească o punte terestră între Crimeea şi aceste două regiuni secesioniste. Deja este o înfrângere pentru Federaţia Rusă. Este o dovadă în plus că nu şi-a învăţat lecţiile din Cecenia şi Georgia”, a spus Vitalie Marinuţa, în cadrul emisiunii „Punctul pe Azi” de la TVR Moldova.



În acelaşi timp, directorul executiv al Asociaţiei Promo-Lex spune că nu crede în posibilitatea identificării unui consens în timpul negocierilor ruso-ucrainene. Potrivit lui, condiţiile impuse de Rusia sunt inacceptabile pentru Ucraina după ce ţara a suportat deja pierderi colosale.



„Vedem dorinţa Kievului de a negocia şi de a obţine coridoare umanitare pentru oamenii de acolo, pentru a transmite oamenilor asediaţi produse alimentare, apă, haine. Pentru că există localităţi unde nu e căldură, curent electric. Ucraina are nevoie de aceste negocieri pentru a-şi asigura oamenii cu cele necesare. Federaţia Rusă îşi doreşte să forţeze Ucraina să recunoască Crimeea drept teritoriu rusesc şi independenţa celor două enclave separatiste. Ceea ce Ucraina nu mai poate face, pentru că s-a plătit deja un preţ prea mare, am văzut distrugerile din cele 3 săptămâni, am văzut mii de victime omeneşti. Ucraina nu mai are cum să meargă la astfel de condiţii. Nu cred că Rusia va accepta medierea Israelului”, a spus directorul Promo-Lex, Ion Manole.



Potrivit datelor oficiale, prezentate de Agenţia ONU pentru Refugiaţi, de la începutul războiului ruso-ucrainean, peste 2,8 milioane de cetăţeni au părăsit Ucraina. Cei mai mulţi ajung în Polonia, Republica Moldova, Ungaria şi România.