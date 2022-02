Dodon: Dacă ne dorim schimbarea actualei puteri, la proteste trebuie să iasă cetăţenii simpli, iar politicienii doar să-i susţină

Potrivit lui Dodon, protestele cu apartenenţă politică n-ar face decât să ajute guvernarea să-şi justifice eşecul în gestionarea ţării.

Preşedintele de onoare al PSRM spune că nu trebuie realizate studii sociologice complicate ca să devină clar că cetăţenii Republicii Moldova sunt dezamăgiţi de acţiunile actualei guvernări, iar criza energetică a lovit dur în imaginea PAS. Totuşi, Dodon spune că partidele de opoziţie n-ar trebui să organizeze proteste, ci să-i susţină pe oameni să se mobilizeze singuri împotriva guvernării.



„Oamenii se arată dezamăgiţi şi mă întreabă ce să facă? Dacă ar fi oportun să iasă la proteste? Eu cred că la proteste nu ar trebui să iasă partidele, ci cetăţenii simpli care nu sunt de acord cu ceea ce se întâmplă în ţară. Dacă va ieşi vreo formaţiune politică la protest, guvernarea va spune că este vorba despre mâna Moscovei, observaţi că ei dau vina pe tancurile ruseşti, pe Putin, pe Gazprom? Un protest organizat de partide nu face decât să ajute actuala guvernare, din acest motiv trebuie să iasă oamenii. Şi ei vor ieşi, iar politicienii trebuie să-i susţină, dacă ne dorim schimbarea acestei puteri”, a spus Igor Dodon, în cadrul unei emisiuni de la postul de televiziune Primul în Moldova.



Igor Dodon spune că percheziţiile din cadrul diferitor instituţii de stat, reţinerea şi arestul foştilor deputaţi, dosarul Energocom, în care are statut de bănuit, nu sunt nimic altceva decât tentative ale puterii de a-şi camufla incapacitatea de a guverna ţara.



„Din datele sondajului este clar că oamenii au conştientizat: cu această guvernare nu vor trăi mai bine. Pentru prima oară în istoria Republicii Moldova, partidul de la guvernare s-a prăbuşit atât de rapid în sondaje. Guvernul are abia 6 luni de la învestire, de obicei, primele 6 luni, un an, trendul guvernării este unul ascendent. La alegerile parlamentare anticipate, PAS a obţinut 53% din voturi, acum au raitingul mai jos de 36%, au pierdut aproape 20% din electorat. În loc să tragă concluzii, actuala guvernare încearcă să acopere acest declin cu show-uri. Când se majorează tarifele sau preţurile, îl cheamă pe Dodon la Procuratură, vedem fel de fel de reţineri, dar poporul deja înţelege aceste lucruri”, a mai spus Igor Dodon.



Potrivit ultimului sondaj de opinie publică, dacă duminica viitoare în Republica Moldova s-ar organiza alegeri parlamentare, 25,2% din respondenţi ar vota Blocul Comuniştilor şi Socialiştilor. Alţi 22,7% din respondenţi ar vota cu Partidul Acţiune şi Solidaritate, iar 8,1% şi-ar da votul pentru Partidul Şor. Sondajul a fost realizat de CBS-Research, la comanda Institutului de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale „Ioan I.C. Brătianu” al Academiei Române, în parteneriat cu IDIS „Viitorul” de la Chişinău.