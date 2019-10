Ce spune ministra Finanţelor despre vizita Misiunii FMI la Chişinău

„Cum am mai spus, atunci când am avut această evaluare în regim de pompieri, când am venit la guvernare şi a trebuit să stabilizăm bugetul pentru anul 2019, noi deja am negociat acele măsuri care noi am insistat să fie aplicate din 1 ianuarie 2020, pentru ca să existe o predictibilitate pentru mediul de afaceri”, a notat ministra.



În altă ordine de idei, Natalia Gavriliţa a precizat că Ministerul Finanţelor nu are planuri să majoreze impozitele sau să schimbe ratele de impozitare. Sistemul de impozitare pentru persoanele fizice rămâne aşa cum este – cota de impozitare unică de 12%. Ceea ce a fost introdus este că, din 1 ianuarie 2020, persoanele care au un venit lunar de 30 de mii de lei şi mai mult sau un venit anual de 360 de mii de lei să nu mai beneficieze de scutirea personală. Şi aceste modificări deja au fost operate în lege pentru ca să existe o predictibilitate.



„Ca să fie pe înţelesul tuturor, aceasta înseamnă că persoanele care au 30 de mii de lei pe lună nu vor beneficia de scutirea de 240 de lei pe lună. Mai mult ca atât, aceasta afectează doar cinci mii de oameni. Mie chiar mi-ar plăcea ca noi să avem mult mai multe persoane care să aibă venituri mai mari de 30 de mii de lei pe lună”, menţionează ministrul finanţelor.



Ministrul a mai spus că primele sarcini atunci când a venit la guvernare au fost relansarea programului cu FMI, deblocarea granturilor din partea Uniunii Europene, astfel ca să nu fie nevoie să se tăie din cheltuieli.