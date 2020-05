Batjocura unui deputat din R. Moldova la adresa României, după ce Bucureştiul a oferit un ajutor umanitar: Au trimis două lăzi cu măşti când se termină carantina şi după ce ne-a ajutat Ungaria

„UE ne promite ba 140 milioane, ba 1 miliard, ba 80 de milioane. În final, nu am primit nici măcar o ladă cu mănuşi. FMI ne-a oferit un credit de 235 milioane de dolari doar după ce Rusia ne-a dat unul. Dacă nu ne oferea Moscova, am fi primit acelaşi ajutor de la FMI ca şi de la UE. În cel mai bun caz, am fi primit 100 milioane, în zece tranşe şi cu 50 de condiţii. România ne-a trimis 53 de medici şi vreo două lăzi cu măşti. Mulţumesc, desigur. Însă a trimis pe 27 aprilie, când deja e sfârşitul carantinei, când deja au fost deschise magazinele, fabricile etc. şi doar după ce Ungaria ne-a ajuta t. China în aceste zile ne-a trimis încă un ajutor. Nimeni nici nu a observat, la fel ca şi ajutorul Rusiei, pentru că au uitat de fanfare”, a scris Bogdan Ţîrdea pe Facebook.