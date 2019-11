Andrei Năstase: Ceea ce s-a întâmplat în ultimele zile este o lovitură de stat

Politicianul a adus drept exemple Consiliul Audiovizualului, Consiliul Concurenţei şi alte instituţii.





„Regretul meu este că nu am umblat la Consiliul Concurenţei cu măsuri chirurgicale bazate pe hotărârea Parlamentului cu privire la starea de captivitate şi la alte instituţii reglementatoare. Nu am umblat cu acelaşi bisturiu la justiţie, Procuratură pentru că nu am avut suficientă susţinere în această majoritate”, a declarat Andrei Năstase în cadrul emisiunii „Cutia neagră” de la postul TV8.



În opinia lui Andrei Năstase, ceea ce s-a întâmplat în ultimele zile constituie o lovitură de stat, bazându-se pe rapiditatea cu care s-a produs demiterea Guvernului şi numirea unui executiv nou, pe protagoniştii care se regăsesc în noua garnitură a cabinetului de miniştri, dar şi pe încălcarea unor proceduri. „Am făcut o afirmaţie pe care mi-o asum totalmente. Aşa consider eu că s-a întâmplat în momentul de faţă. Deciziile o să le iau în funcţie de circumstanţe”, a declarat Andrei Năstase.



Liderul PPDA consideră că actualul Guvern nu este unul tehnocrat, aşa cum îl prezintă preşedintele Igor Dodon, pentru că este constituit din oameni care s-au aflat în imediata apropiere a şefului statului. „Chicu este un simplu oportunist, care se pare că nu ştie despre ce vorbeşte atunci când îl consiliază pe Dodon pentru că în toată această perioadă, din sursele de care dispun eu, l-a tot consiliat pe Dodon că poate fi răsturnat Guvernul care a dezgheţat finanţările externe, care a iniţiat nişte procese de reformare, de demantelare a schemelor din cadrul economiei naţionale, a schemelor de contrabandă”, a declarat Andrei Năstase. Politicianul este de părere că actualul executiv va folosi proiectul Legii bugetului elaborat de fostul cabinet de miniştri.



Joi, 14 noiembrie, Parlamentul a acordat vot de încredere cabinetului de miniştri în frunte cu Ion Chicu şi programului său de activitate. Noul guvern a fost susţinut cu votul a 62 de deputaţi din fracţiunile Partidului Socialiştilor şi Partidului Democrat. Deputaţii Blocului ACUM au părăsit sala de şedinţe înainte de procedura de vot.