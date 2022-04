Ştefan Gligor: În spatele noţiunii de neutralitate şi societăţii solidare se află un stat extrem de vulnerabil

„În spatele noţiunii de neutralitate se află un stat extrem de vulnerabil, fără economie funcţională şi în creştere, fără instituţii capabile să administreze crize. Cu cât mai multă informaţie ai despre cum funcţionează instituţiile noastre şi ce fel de instituţii sunt acestea, cu atât mai tare îţi vine să laşi mâinile în jos”. Declaraţiile au fost făcute la dezbaterea publică „Despre starea de spirit a naţiunii în stare de urgenţă şi în stare de război”, organizată de Agenţia de presă IPN.



În contextul temei discutate privind procesul de solidarizare a societăţii în periode de criză, politicianul afirmă că în ţară există o categorie mare de oameni care fac parte din „spaţiul informaţional propagandistic al Federaţiei Ruse”, iar autorităţile nu întreprind măsuri de combatere a acestui fenomen. „Noi nu am avut un program de combatere a propagandei ruseşti. Şi instituţiile noastre specializate care ar trebui să facă acest lucru, inclusiv Consiliul Coordonator al Audiovizualului, până nu demult, facilitau propaganda şi încălcarea Codului Audiovizualului. Acum avem o nouă componenţă şi sperăm să vedem mai mulţi paşi. Dar, oricum, noi în continuare avem cel puţin două holdinguri mass-media subordonate lui Igor Dodon. În plus, îl avem pe Ilan Şor care, de asemenea, are instrumente de influenţă în mass-media”, a menţionat preşedintele Partidului Schimbării.



Ştefan Gligor a subliniat atitudinea neutră şi precaută a „garniturii puterii” faţă de războiul ruso-ucrainean. Acesta a opiniat că „Preşedinţia şi Guvernul s-au străduit să aleagă cuvintele şi să fie foarte precauţi, în special, în primele două săptămâni de război. Ei simt o incertitudine absolută, inclusiv din punct de vedere militar”.



„Evident că situaţia noastră este foarte vulnerabilă. Noi nu ne-am alăturat sancţiunilor. Am încercat să ne concentrăm ca societate pe acordarea ajutorului pentru refugiaţi. Până astăzi, noi nu am avut o direcţie în care vrem să ne dezvoltăm, deoarece am variat între vest şi est. Neutralitatea noastră trebuie să fie una garantată de un stat funcţional şi puternic”, a adăugat el.



Referindu-se la beneficiile solidarizării şi riscurile lipsei acesteia, în condiţiile în care se află Republica Moldova, preşedintele Partidului Schimbării a menţionat că solidaritatea nu reprezintă un lucru abstract. „Ceea ce li se întâmplă vecinilor noştri s-ar putea întâmpla şi nouă, mai mult decât atât, ni s-a întâmplat şi nouă în perioada 1991-1992. Din păcate, atunci Ucraina a avut o poziţie profund incorectă, dar în timp şi-a învăţat lecţia cu mari pierderi umane. În pofida pericolelor care există pentru ţara noastră, noi ne putem impune respectul doar în cazul în care ne apărăm convingerile, ci nu doar când le declarăm. În Moldova există mulţi oameni, inclusiv cei din viaţa publică, ce îşi declară nişte convingeri, dar nu şi le apără. Noi mereu ne-am prezentat ca o societate cu multă bunătate. Noi suntem o societate empatică şi noi putem fi solidari. Şi în această criză, în mare parte, noi am confirmat această reputaţie şi autoapreciere. În plus, ne-am făcut auziţi la nivel internaţional. Şi asta ne ridică un pic deasupra mlaştinii în care ne aflăm şi care se numeşte politica internă. Sper să învăţăm din această lecţie”, a conchis Ştefan Gligor.



