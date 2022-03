Rep. Moldova. Preţul motorinei se apropie de cel al benzinei

Preţul pentru produsele petroliere derivate, cum este benzina şi motorina, este corelat cu cotaţiile stabilite de către compania americană S&P Global Platts. În fiecare zi lucrătoare, cumpărătorii şi vânzătorii de produse petroliere îşi plasează preţul de cerere şi ofertă pe platforma electronică Platts „Market on close” (MOC). Preţul per tonă la benzină sau motorină se stabileşte la 16.30, ora Londrei (18.30 Chişinău), în baza celui mai tranzacţionat preţ per tonă înregistrat în acea zi.



„În cursul unei zile de trading pe platforma Platts (MOC), preţul la o tonă de benzină sau motorină variază în funcţie de fluctuaţia preţului de petrol la bursele internaţionale, cererea şi oferta produselor petroliere, noutăţile de ordin economic şi geopolitic, disponibilitatea stocurilor de petrol sau produse petroliere etc. Tranzacţiile sunt separate după principiul geografic, astfel încât preţurile stabilite de către Platts să reflecte situaţia exactă dintr-o regiune anumită, precizează ANRE într-un comunicat de presă.



ANRE foloseşte în metodologia de calcul valoarea medie a cotaţiilor Platts pentru 14 zile anterioare, corelată la cursul de schimb leu/dolar, la care se adaugă acciza, taxa pe valoare adăugată şi marja comercială specifică.



Aceasta este a doua scumpire după câteva ieftiniri nesemnificative. La mijlocul lunii martie, ANRE anunţa că preţurile pentru comercializarea cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard – benzina COR 95 şi motorina – şi-au atins nivelurile maxime şi preţurile la pompă se stabilizează.