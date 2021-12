În R. Moldova se anticipează o creştere a numărului cazurilor de COVID-19 după Anul Nou

În perioada 12-19 decembrie, au fost înregistrate 2 541 de cazuri de COVID-19, dintre care aproape 41% (1 045) în regiunea transnistreană. Numărul cazurilor noi s-a înjumătăţit faţă de aceeaşi perioadă a lunii trecute.



„Suntem în cea mai joasă parte a acestui val, ţinând cont de faptul că avem sărbătorile de iarnă care vin în casele noastre, estimăm că după Anul Nou vom avea o creştere a incidenţei cazurilor de COVID-19. În ultimele 7 zile, incidenţa de este 68 la 100 de mii de populaţie. Media cazurilor pe zi este de 363 şi rata de contagiozitate este de 0,85%”, a spus directorul ANSP, Nicolae Jelamschi, în cadrul unei conferinţe de presă.



Regiunea transnistreană se află sub cod portocaliu, alte cinci teritorii sunt sub cod galben, cu o incidenţă de la 72 la 94 de cazuri la 100 de mii populaţie, iar în 31 teritorii se atestă cod verde – cu o incidenţă sub 50 cazuri. „Avem şase raioane care depăşesc incidenţa medie. Este vorba despre Ialoveni, Dubasari, municipiul Chişinău, Taraclia, Donduşeni şi Ocniţa. Incidenţa în stânga Nistrului este de 220 de bolnavi la 100 de mii populaţie”, a precizat Nicolae Jelamschi.



Numărul cazurilor de infectare în rândul copiilor a scăzut cu aproape 32%, de la 393 de copii în săptămâna a 49-a la 268 de copii în săptămâna a 50-cea. Totodată, au fost înregistrate opt cazuri de infectare în rândul femeilor gravide.