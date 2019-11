Semnal de alarmă al producătorilor de mobilă. „Am rămas buni la taxe şi impozite“

Vicepreşedintele Asociaţiei Producătorilor de Mobilă de România, Dumitru Blaga, trage un semnal de alarmă cu privire la problemele cu care se confruntă industria de mobilă, pe fondul dezinteresului manifestat de clasa politică.

Blaga, care este director al unei firme puternice de mobilă din Sălaj - Simex Simleu Şilvaniei susţine că "în trecut, industria mobilei din România era apreciată la adevărata valoare, astăzi, însă, clasa politica ne-a uitat. Am rămas buni la taxe şi impozite generate de valoarea adăugată mare, suntem a doua industrie după IT, dar cu toate astea nu am primit facilităţi de dezvoltare din partea guvernelor post-decembriste, chiar dacă toţi observă că avem contribuţie majoră la echilibrarea pozitivă a balanţei de import-export a României".

Potrivit spuselor sale, "un metru cub de material lemnos se poate exporta cu 100-150 euro brut sau poate fi transformat în mobilă de 4.000 şi 6.000 euro", unde manopera depăşeşte în unele cazuri mai mult de jumătate din valoare. "Am un exemplu ca ţară, Polonia, care a acordat sprijin producătorilor de mobilă în accesarea fondurilor europene pentru realizarea de investiţii, rezultând creşterea volumului de mobilă exportat şi prezenţa în pieţele de mobilă, inclusiv în America", menţionează Dumitru Blaga.

Vicepreşedintele APMR cere reducerea taxării excesive a forţei de muncă, reducerea preţului şi punerea cu prioritate la dispoziţia producătorilor, în cantităţile necesare, a lemnului de lucru, sprijinirea antreprenorilor autohtoni în consultanţă pentru accesarea de finanţări din fonduri europene sau naţionale, reintroducerea şcolilor de meserii, alocarea de fonduri pentru cercetare şi dezvoltare în industria mobilei, participarea în continuare prin brandul de ţară la târgurile internaţionale de profil.

Asociaţia Producătorilor de Mobilă de România este una din cele mai puternice asociaţii profesionale din ţară, numărând 411 membri, dintre care 277 producători de mobila, iar ceilalţi, producători şi comercianţi de materiale, accesorii, utilaje, echipamente şi tehnologii pentru industria mobilei.

