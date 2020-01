Cum se contrazic inspectorii sălăjeni cu ANSVSA pe tema cărnii provenite din zona cu gripă aviară

Inspectorii sanitar-veterinari sălăjeni dau asigurări că în judeţ nu a ajuns carne de pasăre provenită de la fermele din Ungaria unde există gripă aviară. Aceştia susţin că au făcut controale la operatorul alimentar inclus în lista de distribuţie, constatând că în unitate nu au fost recepţionate carne si organe de curcan provenite din Ungaria. Cu doar o zi înainte, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor anunţa că peste 17.000 de kilograme de carne şi organe de curcan provenite de la ferme din Ungaria unde există gripă aviată au fost achiziţionate, în perioada 4-11 ianuarie, de către trei firme din Bihor, produsele fiind distribuite în 26 de judeţe din ţară, printre care şi judeţul Sălaj.

"Reprezentanţii DSVSA Sălaj au demarat verificări la operatorul alimentar prevazut in lista de distribuţie iar in urma controlului s-a constatat că in unitate nu au fost recepţionate carne si organe de curcan provenite din Ungaria", a precizat directorul Mircea Martin. Acesta a mai spus că instituţia pe care o conduce a informat operatorii economici din domeniul industriei alimentare si crescătorii de păsari asupra măsurilor de prevenire a răspândirii bolii.

Într-un raport ştiinţific privind gripa aviară aprobat la 22 martie 2018, Autoritatea Europeană pentru Siguranţa Alimentară a precizat faptul că nu au existat cazuri raportate de infecţii la oameni cauzate de A(H5N8) sau de virusurile nou apărute A(H5N5) şi A(H5N6).

Virusurile A(H5N8), A(H5N5) şi A(H5N6) sunt considerate a fi în principal adaptate la speciile aviare, transmiterea acestora se poate realiza prin contactul, direct sau indirect, cu păsările sălbatice şi/sau domestice purtătoare de virus, cadavre, dejecţii, furaje contaminate, sau prin produsele şi subprodusele provenite de la acestea.

