Prefectul de Vaslui a demisionat: ”Aceste funcţii sunt vremelnice. Lăsăm noul guvern să-şi numească noul prefect”

Eduard Popica şi-a anunţat demisia din funcţia de prefect al judeţului Vaslui, în cadrul unei conferinţe de presă, subliniind că jurnaliştii au fost cei care ”l-au făcut mare”, de a ajuns cunoscut în toată ţara, astfel că a ales să îşi semneze demisia în prezenţa lor.

Popica şi-a semnat demisia la o zi dupa instalarea în funcţie a Guvernului Orban, considerând că este un gest firesc câtă vreme guvernul care l-a susţinut în funcţie nu mai este la putere.

”Astăzi îmi voi da demisia din funcţia de prefect. Motivele sunt personale, dar ca să intru în detalii unul dintre ele ar fi acela că guvernul care m-a susţinut pe mine şi a susţinut tot ceea am făcut în judeţul Vaslui tocmai a fost demis. I-a luat locul un alt guvern, un lucru normal, zic eu, aşa este în democraţie, drept pentru care lăsăm ca noul guvern să-şi numească un nou prefect. Aşa cum am spus şi am susţinut tot timpul: nu ţin strâns de acest scaun, aceste funcţii sunt vremelnice. A fost o onoare pentru mine să ocup această funcţie de înaltă demnitate publică, cred că am făcut-o bine, dar rămâne la latitudinea fiecăruia să gestioneze tot ceea ce am făcut eu şi să aducă atât critici, reproşuri, cât şi laude”, a declarat Eduard Popica, semnându-şi demisia în cadrul conferinţei de presă.

Instalat în funcţie, în septembrie 2017, la vârsta de 33 de ani, Eduard Popica devenea cel mai tânăr prefect din România, iar numirea sa a stârnit multe controverse, pe fondul lipsei de experienţă şi expertiză. Pe parcursul celor doi ani de mandat, Popica a luptat să demonteze mitul ”prefectului-beizadea”. Principala strategie, cea a eficientizării comunicării şi a prezenţei constante în teren la situaţiile de urgenţă, i-a adus capital de imagine şi popularitate pe plan local.

”Eu cred că am demonstrat că tinereţea nu este un impediment pentru a ocupa această funcţie. Am avut o colaborare excelentă cu toţi şefii serviciilor deconcentrate, şi-au făcut treaba cum trebuie şi au răspuns tuturor demersurilor, motiv pentru care aş dori să le mulţumesc public. Mulţumesc, de asemenea, subprefectului şi personalului din Prefectura Vaslui, care mi-au fost alături pe toată durata mandatului”, a completat Popica.

Prefectul demisionar a precizat că principala sa nereuşită a mandatului este întârzierea dării în folosinţă a Centrului de Transfuzii Vaslui, pusă pe seama contestaţiilor la procedura de achiziţii. Se declară însă mulţumit că, urmare a demersurilor privind suplimentarea personalului la Serviciul Public Comunitar de Permise de Conducere şi Înmatriculări, respectiv Paşapoarte, timpii de aşteptare s-au redus de la 6-7 luni, la 6-7 zile.

Popica a precizat că deocamdată nu şi-a făcut planuri dacă va reveni în sistemul public, el fiind funcţionar public, cu statut suspendat, al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui, şi nici dacă se va reîntoarce în PSD, partid din care a făcut parte anterior numirii în funcţia de prefect. A infirmat vehement zvonurile potrivit cărora va candida pentru funcţia de primar al municipiului Bârlad.

„Deocamdată mă voi retrage pentru o perioadă alături de familie. Voi medita dacă voi reveni la DGASPC sau dacă mă voi reveni la PSD”, a conchis Popica.