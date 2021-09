Petrecere cu ţuică, bere şi vin la Poliţia Locală din Bârlad. „S-a lăsat cu dansuri, cu chiuială” VIDEO

În urmă cu trei luni, doi poliţişti locali din Bârlad apăreau pe toate canalele media cântând şi dansând pe manele în maşina de serviciu. Oamenii legii au recidivat acum, iar imaginile cu confesiunile mai multor poliţişti locali vizavi de chefurile pe care le organizează în timpul serviciului s-au viralizat pe reţelele de socializare.

Într-o înregistrare filmată chiar de un poliţist local se vede cum cum mai mulţi angajaţi ai Poliţiei Locale din Bârlad s-au adunat chiar în biroul şefului pentru a mânca pizza şi a se cinsti cu alcool.

La un moment dat, în încăpere intră un coleg de-al lor care, surprins de scena la care asistă, îi întreabă pe participanţi ce sărbătoresc. Răspunsul vine chiar din partea şefului Poliţiei Locale, Vasile Chelaru: „Emil s-a mai îngrăşat…” Se aud hohote de râs, apoi Chelaru roagă un subaltern să-l servească pe noul-venit cu ceva. „Apă, apă dacă se poate”, spune acesta, însă este refuzat. “Apă nu avem. Apă am avut. Bere sau vin!” spune unul dintre petrecăreţi.

Pe imagini se văd şase angajaţi ai Poliţiei Locale, unii dintre ei îmbrăcaţi în uniforma de serviciu. Directorul Poliţiei Locale nu pare să aibă vreo problemă cu faptul că se consumă alcool chiar în sediul instituţiei.

”Şefu’ a plecat pe la unu şi ceilalţi pe la trei dimineaţa”

Chefurile par să se ţină lanţ la Poliţia Locală din Bârlad. Într-o altă înregistrare apar doi poliţişti de la Compartimentul Rutier, nemulţumiţi că unii dintre colegii lor muncesc, în timp ce alţii se distrează. Dialogul ne scuteşte de orice comentariu:

Poliţist 1: – Care a fost la bairam?

Poliţist 2: -Au fost toţi, mascaţii cu domnul director!

Poliţist 1: -Da’ ei nu erau de servici, mascaţii?

Poliţist2: -Ba da, erau, dar care să facă servici când e mai bine la petrecere?

Poliţist1: -Dar cine a fost, de fapt?

Poliţist2: -Carp, Balaban, Sterilă, Zaharia, Dandeş, Huţuleac, Gheorghiu, toţi!

Poliţist1: -A, i-a chemat de acasă, „haideţi la şpriţuri”!

Poliţist2: -Da, da!

Poliţist 1: -Şi au făcut şi grătar?

Poliţist 2: -Da, grătar, dar s-a lăsat cu dansuri, cu chiuială. Eu am stat sus, că am fost de serviciu cu Dumitriu. El cică, băi, mă duc şi eu. Îi zic treaba ta, eu stau sus. Niciun echipaj nu mai era acolo, mă. Eu cu Luş eram, atât.

Poliţist 1: – Deci a lăsat toată poliţia şi au stat la băut!

Poliţist 2: – Da, da, da! Băi, dar s-au îmbătat şi se auzea chiuială, hei, hei, hei. La zece fără un sfert eu am plecat şi ei nu.

Poliţist 1: -Am înţeles că şefu’ a plecat pe la 1 şi ceilalţi pe la 3 dimineaţa!

Poliţist 2: – Vai, mamă, înseamnă că s-au făcut muci, erau de atunci muci!

Poliţist 1: – Lasă că fiecare pasăre pe limba ei piere, stai cuminte!

Poliţist 2: – Da, da ,da. Răducanu, la un moment dat, cică „du-mă şi pe mine acasă, că am vorbit cu şefu’!” Băi să fie, dar ce, sunt taxi?

Poliţist 1: -Şi l-ai dus?

Poliţist 2: – Nu l-am dus, cum să-l duc? I-am zis să mă sune şefu’ pe mine. Dacă mă sună şefu’, atunci te duc. Nu l-am dus!

Poliţist 1: -A, dar a fost şi Răducanu, că n-ai zis de el.

Poliţist 2: -Da, au fost mai mulţi, nu-mi vin toţi în minte. S-a lăsat cu dansuri, cu chiuială.

Poliţist 1: -Mâine vine şi ne arde pe noi, că de ce nu facem treabă la Rutieră.

Poliţist 2: -Da, îţi dai seama.

Poliţist 1: -Am să-i zic, domnule director, ce să facem, să ne apucăm şi noi de băut ca să trăim bine?

Poliţist 2: -Păi asta-i, da, da, da!

Poliţist 1: -Hai să ne apucăm de băut şi să facem toţi numai dansuri şi beţii la instituţia asta şi nu o să mai facem niciunul treabă, dom’le!

Poliţist 2: -Păi cică acum câteva zile a fost iar!

Poliţist 1: -Sâmbătă a băut în birou la el, de pe la 12 până pe la vreo 5.

Poliţist 2: -Mi-a zis şi nea Nicoară: „în 12 ani cu Rădoi eu n-am văzut atâtea petreceri câte am văzut cu ăsta”!

Poliţist 1: -Şi băutură multă, nu aşa!

Poliţist 2: -Pe bune! La ora 10 erau ţapeni. Dacă au stat până la 1,2,3, îţi dai sema!

Poliţist 1: -Şi ei erau de servici! Bravo lor!

Poliţist 2: -Nu era niciunul în ţinută , dar cred că figurau de serviciu! Îşi iau bani ca să bea! Eu n-am ieşit, la ce să ies pe teren dacă nu avea rost?

Poliţist 1: -Păi da, nu? Adică voi la băut şi eu la muncă?

Poliţist 2: -Am fost, mi-a dat o fişă de verificat. Am fost şi am verificat persoanele , 15 persoane am avut. Apoi m-am întors liniştit şi ascultam petrecerea lor. Se auzea tot cartierul ăla.

Poliţist 1: -Au avut boxă mare, nu?

Poliţist 2: – Da, dar hărmălaia lor şi dansurile lor cum se auzeau, băi băiatule…

Poliţist 1: -Poate s-ar sesiza cineva să spune de ce se auzea aseară muzica la Poliţia Locală. Poate or face vreo anchetă ăştia de la Primărie. Nu?

Poliţist 2: – Da, de ce nu?

Poliţist 1: – Mai anunţaţi-mă şi pe mine când sunt cazuri dintr-astea.

Poliţist 2: -D-apoi-s aşa multe…

Poliţist 1: -Îs prea dese, nu?

Poliţist 2: -Da, ar trebui să te anunţ când nu sunt!

Poliţist 1: -Şi asta-i drept!

Poliţist 2: -Păi nu vezi că-s mereu, frecvent, frecvent?

”S-a servit un pahar cu şampanie”

Şeful Poliţiei Locale din Bârlad neagă acuzaţiile că în sediul instituţiei s-ar organiza frecvent petreceri şi s-ar consuma alcool. Vasile Chelaru susţine că se mai bea câte un pahar de şampanie la ocazii speciale.

“Dacă au ieşit doi colegi sau trei la pensie anul ăsta şi le-a fost înmânată câte o diplomă şi s-a servit un pahar cu şampanie, poate fi catalogat un astfel de eveniment drept o petrecere? Informaţiile pe care le aveţi sunt false, transmiteţi-le cum vreţi! Şi cei care v-au semnalat astfel de petreceri, întrebaţi-i dacă la zilele lor aniversare le-au oferit colegilor un pahar cu apă minerală şi ceva pe lângă, apoi vorbiţi cu mine!”, a declarat Vasile Chelaru pentru Vremea Nouă.

Chemat la raport în Consiliul Local

Imaginile cu poliţiştii locali din Bârlad care beau şi petrec în timpul serviciului nu au rămas fără ecou. Mai mulţi consilieri locali i-au cerut primarului din Vaslui, Dumitru Boroş, să-l cheme pe şeful Poliţiei Locale în următoarea şedinţă de Consiliu Local pentru a da explicaţii.

„Solicităm prezenţa în şedinţa ordinară a CLM Bârlad din luna septembrie a.c. a domnului director executiv al Poliţiei Locale Bârlad, Vasile Chelaru, pentru a oferi explicaţii”, se arată în adresa înaintată de consilierii locali PSD Bârlad Primăriei municipiului Bârlad.

