Mărturia unei artiste care a trecut prin iadul COVID: „E ca pe front. Se moare în fiecare zi şi se ţipă de durere”

Interpreta Elena Varlam s-a externat marţi, 2 octombrie, din Spitalul „Elena Beldiman”, după două săptămâni în care a fost tratată de COVID. Artista a povestit momentele cumplite prin care a trecut în spital.

„Am trecut prin clipe grele, dar am venit venit la timp în spital şi asta cred că m-a salvat. Acest virus blestemat are o evoluţie rapidă, aşa că la primele simptome trebuie să te testezi şi să te tratezi. Nu staţi acasă, oameni buni! Fiecare oră poate face diferenţa între viaţă şi moarte. Eu am fost vaccinată cu prima doză şi am trecut prin ce am trecut şi nici nu vreau să mă gândesc, dacă nu aş fi fost vaccinată, ce s-ar fi putut întâmpla. Sunt un om care face sport, cu un regim alimentar echilibrat. Toate acestea m-au ajutat să depăşesc mai uşor perioada critică. E o boală îngrozitoare, care face ravagii dacă nu se intervine imediat şi mai ales dacă pacienţii nu sunt vaccinaţi. În spital e ca pe front. Se moare în fiecare zi şi se ţipă de durere. Am văzut atâta suferinţă cât am fost internată! Afară e o lume, în spital e alta. Aici e iadul şi nu exagerez.”, a declarat, pentru NewsVaslui.ro, Elena Varlam.

”Cred că ar trebui să se vaccineze şi furnicile”

Interpreta spune că în urmă cu aproape trei săptămâni a început să se simtă rău. Transpira şi avea o stare generală proastă. Urma să se vaccineze cu a doua doză, dar starea în care se afla a obligat-o să meargă la Urgenţe. A fost depistată cu COVID şi i s-a dat un tratament pe care să-l urmeze acasă. După două zile, însă, a revenit pentru că starea ei se agravase.

„Starea mea de sănătate s-a deteriorat de la oră la oră, deşi începusem să iau tratamentul prescris de medicul de la Urgenţe. Cu toate că nu aveam febră, transpiram excesiv şi începusem să delirez. Aveam o stare de moleşeală şi nu mă mai puteam ţine pe picioare. Când am văzut că încep să mă sufoc, m-am speriat şi am venit imediat la spital. Simţeam că-mi ard plămânii şi bronhiile. Parcă era o arsură chimică. Am fost internată în secţia Medicală, unde am fost tratată timp de două săptămâni. Trei zile am avut nevoie de masca de oxigen. Am trecut printr-o experienţă pe care n-o doresc nimănui. Au fost zile de coşmar, în care am văzut cum delirează zile în şir bolnavii şi cum gem de durere. După clipele cumplite prin care am trecut, cred că ar trebui să se vaccineze şi furnicile, nu doar oamenii”, mai adaugă Elena Varlam.

Vă mai recomandăm să citiţi şi:

Un preot din Alba Iulia, diagnosticat cu COVID-19, a ţinut o slujbă, două botezuri şi o înmormântare

Pot exista efecte secundare pe termen lung după vaccinarea anti-COVID?