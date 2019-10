Cum a ajuns un cetăţean cu spirit civic din denunţător un inculpat condamnat la închisoare cu suspendare

Bărbatul de 52 de ani, din localitatea vasluiană Giurcani, a ajuns să fie condamnat de judecători după ce spiritul său civic a fost înfrânt de mila faţă de consăteanul care conducea maşina prin sat deşi nu avea permis.

Georgel Buta a sunat la Postul de Poliţie din sat pentru a-l reclama pe consăteanul său Cornel Sandu, despre care ştia că fusese condamnat de mai multe ori pentru infracţiuni la regimul circulaţiei rutiere şi cu toate acestea continua să conducă pe drumurile din comună. Când l-a observat conducând autoturismul în faţa sa, bărbatul a decis să sune la Poliţie. La scurt timp, poliţiştii l-au prins în flagrant pe şoferul fără permis. Pe lângă declaraţia martorului denunţător, un alt sătean, vânzător la magazinul din localitate, a declarat şi el poliţiştilor că l-a observat frecvent pe Cornel Sandu la volanul unui autoturism Opel.

Pus sub acuzare, pentru conducerea pe drumurile publice fără permis, în instanţă în apărarea şoferului avea să sară tocmai martorul denunţător. Acesta a declarat judecătorilor că nu îşi mai menţine declaraţia dată în timpul cercetărilor. El a invocat că în ziua când a sunat la poliţie afară ploua, mergând aproximativ 100 metri în spatele unei maşini de culoare neagră cenuşie, iar numărul era murdar şi de aceea nu şi-l aminteşte. În oglinda de la şofer a maşinii din faţă i s-a părut că la volan era inculpatul, dar că ulterior a realizat că nu se afla Cornel Sandu la volan. Martorul nu a putut justifica de ce a ales să sune la Poliţie dacă nu era sigur că la volan se află un cetăţean fără permis.

Şi cel de-al doilea martor şi-a schimbat declaraţia în faţa instanţei, invocând că de fapt ar fi văzut la volan un bărbat care doar seamănă cu şoferul inculpat.

În ciuda schimbării depoziţiilor, conducătorul auto a fost condamnat la 1 an şi 7 luni închisoare cu suspendare sub supraveghere. După ce procurorii s-au autosesizat, cei doi martori au fost puşi şi ei sub acuzare, fiind trimişi în judecată pentru mărturie mincinoasă.

Martorul denunţător, devenit inculpat, a recunoscut că a minţit în faţa judecătorilor. El a declarat că i s-a făcut milă de consăteanul său şi de aceea şi-a schimbat declaraţia. Şi celălalt martor a recunoscut că a minţit în sala de judecată. Amândoi au solicitat judecătorilor să fie judecaţi prin procedura simplificată a acordului de recunoaştere.

”Cei doi inculpaţi au recunoscut faptul că au declarat în mod mincinos în faţa instanţei de judecată, atunci când au fost audiaţi în calitate de martori, iar declaraţiile pe care le-au dat în faţa organelor de poliţie şi a procurorului corespund adevărului şi, ca atare, şi le menţin în totalitate, regretând săvârşirea faptelor. Ambii inculpaţi şi-au justificat această schimbare de atitudine prin faptul că le-a fost milă de numitul Sandu Cornel, iar din acest motiv au declarat contrariul celor cunoscute şi percepute în mod direct, invocând şi o stare de rău pe care au resimţit-o în sala de judecată”, se menţionează în hotărârea instanţei.

Amândoi martorii trimişi în judecată pentru mărturie mincinoasă au fost condamnaţi la câte un an de închisoare cu suspendare, sub supraveghere, fiind obligaţi să presteze câte 80 de zile de muncă în folosul comunităţii.