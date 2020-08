Cel mai longeviv inspector general, la final de mandat: „Toate eforturile mele s-au îndreptat spre cultivarea excelenţei şi a calităţii”

După opt ani de activitate la conducerea învăţământului vasluian, Gabriela Plăcintă anunţă că nu se ţine de scaunul de inspector general şi că va acţiona aşa cum va decide Ministerul Educaţiei: fie se va întoarce la catedră, fie va asigura interimatul la conducerea ISJ.

Percepută de profesorii vasluieni drept „o persoană discretă şi profesionistă”, Gabriela Plăcintă este inspectorul general care s-a bucurat de cea mai mare popularitate, date fiind proiectele inedite iniţiate în Vaslui, care au devenit modele de bune practici.

La final de mandat, a prezentat un amplu raport de activitate în care a punctat aspecte esenţiale din cei opt ani de activitate.

„Întreaga activitate a inspectorului şcolar general a avut la bază convingerea că misiunea esenţială este de a contribui substanţial la optimizarea tuturor activităţilor din domeniul învăţământului, în armonie cu realităţile pieţei europene a muncii, prin asigurarea accesului egal la educaţie, formare iniţială şi continuă de calitate, prin transformarea şcolii în centru de resurse de învăţare permanentă a întregii comunităţi locale, prin descentralizarea sistemului de învăţământ preuniversitar şi prin participarea la procesul decizional privind educaţia a tuturor actorilor sociali interesaţi. În această perioadă, inspectorul şcolar general s-a constituit în garant al învăţământului de calitate prin promovarea culturi organizaţionale centrate pe calitate şi prin reconsiderarea argumentată a conceptului de calitate, din punctul de vedere al beneficiarului direct – elevul. În activitatea complexă şi de mare răspundere a Inspectoratului şcolar Judeţean Vaslui, s-a ţinut cont de recomandările, ordinele şi dispoziţiile Ministerului Educaţiei şi Cercetării, de sprijinul permanent al Prefecturii şi Consiliului Judeţean Vaslui şi de parteneriatul eficient cu consiliile locale”, menţionează Gabriela Plăcintă în raportul dat publicităţii.

Descentralizarea, transferul de autoritate şi resurse în privinţa luării deciziilor şi a managementului general şi financiar către unităţile de învăţământ şi comunitatea locală, prevenirea şi diminuarea abandonul şcolar, îmbunătăţirea condiţiilor de învăţământ din mediul rural, dotarea şcolilor cu mijloace informatizate sunt câteva dintre priorităţile după care, subliniază inspectorul general, şi-a ghidat activitatea de-a lungul anilor.

„Pe parcursul întregii perioade de îndeplinire a misiunii de inspector şcolar general al Inspectoratului şcolar Judeţean Vaslui, am înregistrat o traiectorie ascendentă a activităţii în raport cu oferta managerială asumată la preluarea mandatului, făcând întotdeauna legătura dintre şcoală şi comunitate.

Am încercat, cu fiecare treaptă parcursă, să consolidez rolul Inspectoratului Şcolar Judeţean Vaslui, ca instituţie de promovare a unui management educaţional al calităţii care să faciliteze respectarea standardelor naţionale şi a indicatorilor de performanţă în activităţile de predare-învăţare şi managementul unităţilor şi instituţiilor de învăţământ. Am dat întotodeauna dovadă de receptivitate, transparenţă, înţelegere şi empatie – au fost peste trei mii de audienţe acordate cu atenţie specială tuturor solicitanţilor care au călcat pragul instituţiei – elevi, părinţi, oameni ai şcolii, încercând să-i îndrum şi să le acord un ajutor esenţial în rezolvarea problemelor pe care le aduceau în prim-plan”, a precizat Gabriela Plăcintă, subliniind că pe parcursul celor opt ani de activitate a încercat să cunoască şcolile din toate colţurile judeţului.

212 şcoli şi grădiniţe au fost cuprinse în diverse programe de reparaţii, construcţii noi sau modernizări, în ultimii ani, dintre care 69 sunt deja finalizate.

„Au rezultat multe unităţi şcolare reconstruite din temelii prin diferite programe şi, în consecinţă, mulţi copii fericiţi, care învaţă în şcoli noi-nouţe. Toate eforturile mele s-au îndreptat spre cultivarea excelenţei şi a calităţii, spre promovarea culturii autentice, a tradiţiilor şi a portului popular. În centrul preocupărilor mele s-a aflat mereu dezvoltarea învăţământului rural şi am reuşit, de multe ori, să îndrept atenţia asupra muncii de calitate a cadrelor didactice din şcolile rurale, acolo unde au început să apară elevi laureaţi cu media 10 la examenele naţionale. Recunoaşterea tuturor acestor eforturi ale mele s-a concretizat în premii, proiecte şi parteneriate noi, gale ale excelenţei, simpozioane, scrisori publice de mulţumire – dovezi ale unei conlucrări nemijlocite cu toţi beneficiarii direcţi şi indirecţi ai educaţiei vasluiene. Tuturor acestor colaboratori de nădejde, tuturor celor cu care am reuşit să realizez lucruri marcate de trăinicie, cruţate de efemer: deplina mea recunoştinţă!”, a transmis Gabriela Plăcintă.