Luisa şi Bogdan au primit o casă nouă. Românul întors din Anglia a construit a cincea locuinţă

După şapte săptămâni de muncă, Asociaţia caritabilă „Marius şi prietenii” a reuşit să finalizeze construirea unei case noi pentru familia Luisei.

„Alături de partenerii noştri din UK Ro and You fără de care totul ar fi fost muult mai dificil, am reuşit să finalizăm, zic eu, repede şi bine, încă un proiect important şi anume o casă pentru Luisa şi Bogdan. Nu ştiu dacă tot efortul depus şi dacă toată mobilizarea echipei noastre s-a reflectat in postările mele! Nu ştiu dacă am mulţumit fiecărui prieten care mi s-a alăturat în acest proiect şi nu ştiu nici dacă sunt suficiente mulţumirile mele pt această nouă reuşită a micuţei noastre familii "Marius şi Prietenii" dar ştiu că începând de astăzi încă (o familie) doi copilaşi din România şi-au văzut visul împlinit datorită românilor de pretutindeni”, spune Marius Simionică, românul întors din Anglia care a pus bazele acestei asociaţii.

Casa, construită în localitatea Sarinasuf (Tulcea), este cea de-a cincea locuinţă pe care Marius şi prietenii săi reuşesc să o ridice pentru familii nevoiaşe din România.

Luisa, fratele ei mai mic, Bogdan, şi părinţii ei trăiau într-o cameră dintr-o casă mică în care mai locuieşte bunica şi un unchi. Aşadar, şase suflete îşi duceau traiul într-o locuinţă mică, din pământ, acoperită cu stuf, specifică zonei de deltă.



„Micuţa noastră este nevoită să-şi împartă hăinuţele cu frăţiorul ei (părinţii cumpără doar hăinuţe unisex, în culori neutre de gen...nu roz, nu mov). Printr-o mică minune, Luisa e acum la şcoală, prima la învăţătură din clasa ei şi cu un potenţial uriaş care trebuie susţinut şi dezvoltat”, spunea Marius Simionică în urmă cu două luni.

Pentru ca familia Luisei să aibă o căsuţă doar a lor, în care să poată trăi normal şi să poată învăţa, a fost nevoie de aproximativ 27.000 de euro. Asociaţia lui Marius a strâns aceşti bani, mare parte din donaţii făcute pe Facebook de români plecaţi de acasă.



„Noi suntem românii de pretutindeni, fără limite impuse nici de distanţe, nici de vremurile grele în care cu toţii trăim şi cu atât mai puţin de impresiile unora mai cârcotaşi, care se miră cum de tot reuşim. Şi pentru că suntem oamenii faptelor ne mobilizăm la fel ca şi în cazul celorlalte patru case şi cât de curând dăm startul lucrărilor celei de a cincea, spune Marius.

