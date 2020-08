Cum va arăta portul pescăresc din Jurilovca. „Îmi doresc ca turistul să poată alege un peşte din barca pescarului şi să-l mănânce gătit tradiţional“

Când spui Jurilovca spui pescari, barcă, peşte şi borş pescăresc. Viaţa oamenilor de aici a depins şi depinde de lacurile Rezervaţiei Deltei Dunării, în special de Lacul Razelm şi Goloviţa, în apropierea cărora este localitatea. Pescarii plecau cu noaptea în cap să-şi verifice plasele, apoi aduceau dis-de-dimineaţă peştele la cherhana. Lăsau, la final, bărcile în portul pescăresc şi se întorceau la casele lor.



Treptat, Jurilovca s-a dezvoltat din punct de vedere turistic, fiind locul de plecare către Gura Portiţei sau către alte destinaţii din Delta Dunării. Aşa, numărul ambarcaţiunilor a crescut considerabil, ele fiind acostate într-un port aflat la mică distanţă de cel folosit de pescari. Dacă în acest moment sunt cam 80 de ambarcaţiuni acostate (capacitatea maximă a portului), administraţia locală mai are cereri pentru alte 100 de ambarcaţiuni. De aceea, se impunea găsirea de noi soluţii. Pentru fiecare ambarcaţiune de agrement acostată în actualul port al comunei, proprietarul plăteşte o taxă anuală de 350 de lei.



„În anul 2013, am făcut portul Jurilovca, în apropierea celui pescăresc. După doi ani au apărut foarte multe solicitări pentru acostarea de noi ambarcaţiuni şi am ajuns la capacitate maximă. Atunci am început să ne gândim la alte soluţii”, spune primarul comunei Jurilovca, Eugen Ion. Iar soluţia administraţiei locale a fost să pună în valoare şi portul pescăresc care va găzdui şi ambarcaţiunile folosite pentru agrement, pe lângă cele ale pescarilor.



Portul pescăresc din Jurilovca, în prezent FOTO: Eugen Ion

Primăria a început să lucreze la proiectul de modernizare a portului pescăresc în anul 2017, iar în 2018 a fost depus spre finanţare. Anul acesta s-a semnat contractul de finanţare care se ridică la o valoare totală de 18.434.666,08 lei şi este asigurată prin Programul Operaţional Regional 2014-2020. În acest moment, proiectul este în stadiul de licitaţie publică, lucrările urmând să înceapă cât mai curând.



Cum va arăta portul pescăresc modernizat



Într-un an, trec prin Jurilovca aproximativ 20.000 de turişti care pleacă spre Gura Portiţei, se plimbă pe canalele lacurilor Sinoe, Goloviţa, Razelm, dar pot ajunge şi la Murighiol, iar de aici spre restul Deltei.



Macheta proiectului

Portul pescăresc reabilitat va cuprinde o insulă şi o peninsulă ce vor fi reamenajate şi vor intra în structura lui. „Viziunea noastră este ca legătura dintre cele două (insulă şi peninsulă) să se facă printr-o pasarelă pietonală. Insula va fi folosită şi ca o zonă de promenadă, având băncuţe şi spaţiu verde. Sunt prevăzute racorduri de apă, canalizare, curent electric, două tipuri de prize de încărcare, pentru maşini electrice în zona parcării autovehiculelor şi priză electrică pentru ambarcaţiunile cu motor electric”, explică Eugen Ion.



Portul pescăresc va avea şi patru zone unde se vor amplasa terase. De asemenea, portul va găzdui în continuare ambarcaţiunile tradiţionale ale pescarilor, fiind chiar o zonă bine determinată în proiect.



Macheta proiectului

„Până în anii 90 se pescuia la Jurilovca, iar în acest port îşi ţineau bărcile legate de pari. Pescarul vine din lac, intră pe canal, iar pe partea dreaptă are cherhanaua. Îşi descarcă peştele şi apoi merge mai departe, adică în portul pescăresc. De aceea îmi doresc ca pe viitor, turistul să poată alege un peşte proaspăt din barca pescarului şi chiar să-l poată mânca gătit tradiţional acolo”, adaugă primarul comunei.



În paralel, administraţia locală va demara lucrările de reabilitare şi ale actualului port, cel care a ajuns la capacitate maximă. Dacă nu se vor găsi finanţări europene, Eugen Ion intenţionează să apeleze la resursele bugetului local pentru a face acest lucru.



Renaşterea Portului Pescăresc din comuna Jurilovca demonstrează, spune primarul, dezvoltarea turistică a comunei, un loc unde au apărut pensiuni şi unde localnicii au învăţat să-i primească turiştii în casele lor şi să-i ospăteze cu bucatele tradiţionale. Bineînţeles, borşul pescăresc este la mare căutare.

Actualul port turistic din Jurilovca FOTO: Eugen Ion

