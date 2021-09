Vis devenit realitate pentru un tânăr din Zanzibar graţie unor români inimoşi FOTO

Mohamed Suleiman Yousuf, cunoscut cu numele de Mudi, are 21 de ani şi este din Zanzibar, iar de câţiva ani lucrează ca ghid pentru numeroşi turişti români care ajung pe insula africană. După ce a început să rupă câteva cuvinte în limba română, a devenit o mică vedetă în România, şi asta după ce turiştii au postat cu el videoclipuri în care cântă hiturile lui Connect-R.

Perioada de pandemie a adus interdicţia turiştilor pe insulă. Asta l-a făcut pe Mudi să aibă timp să aprofundeze limba română. L-a ajutat şi comunicarea pe reţelele de socializare cu românii pe care i-a cunoscut.

În doar şase luni a ajuns să vorbească limba română. Şi nu aproximativ, ci cursiv, cu vocabular bogat. Desigur, cu inevitabilul accent african.

“Am lucrat cu turiştii români. Au început să descopere din ce în ce mai mulţi Zanzibarul. Aşa am învăţat primele cuvinte. Apoi, a venit pandemia, timp de şase luni nu a mai existat turism la noi. În perioada asta, am avut mult timp, aşa că am învăţat limba română. Am fost curios, mi-a plăcut foarte mult limba, aşa că nu a fost greu. Am învăţat singur, doar de pe internet, folosind tot felul de aplicaţii, YouTube, dar m-au ajutat şi conversaţiile cu români care au fost în Zanzibar, cu care am devenit prieten”, a declarat Mudi.

Visul său era să ajungă în România, dar condiţiile din ţara africană nu i-ar fi permis o asemenea excursie. Norocul său a reprezentat-o întâlnirea cu timişoreanca Ana Maria.

“Anul acesta, în ianuarie, am fost în Zanzibar, împreună cu prietena mea. Îl văzusem pe Mudi înainte pe Internet, într-un videoclip în care îi chema pe români acolo. L-am contact când am ajuns acolo. I-am scris în engleză, dar el răspundea în româneşte. Am luat excursiile cu el, am descoperit un om foarte frumos, un om cu mult bun simţ şi foarte serios în ce face. Ne-a impresionat foarte mult şi faptul că a învăţat româneşte singur. Ne-am împrietenit”, a spus Ana Maria. La plecarea din Zanzibar, timişoreanca i-a promis lui Mudi că o să-l ajute să vină în România.





Au făcut chetă pe Facebook

Aşa că a făcut un grup pe Facebook în care oamenii erau îndemnaţi să doneze pentru visul lui Mudi. Au donat cei care l-au avut ca ghid, dar şi oameni care nici nu au auzit de el. S-au strâns banii, iar acum Mundi are parte de o vacanţă ca în poveşti. O lună de zile în România, all-inclusive, avion, cazare, mâncare, drumuri prin ţară, excursii şi multe, multe surprize.

“A spus că mulţi i-au promis asta, dar că după ce s-au întors în ţară şi-au văzut de viaţa lor şi au uitat de el. Atunci am zis că noi nu vom face aşa. Împreună cu un domn din Târgu Mureş, am început să strângem bani pe Facebook pentru Mudi. Lumea a fost receptivă şi s-au strâns o grămadă de bani. I-am făcut chemarea, a primit viza şi totul s-a întâmplat foarte repede. Am luat biletele de avion şi gata. Ei nu au visuri, se gândesc doar la ce să mănânce, nu să călătorească. El s-a dus la aeroport cu cinci ore înainte, să fie sigur că nu pierde avionul. Nu s-a gândit nici el că o să fie realitate. E în România şi se bucură de tot ce se întâmplă. Fiecare i-a oferit câte ceva. La Sinaia a primit cazare, merge la Cluj, la fel, la Târgu Jiu, la Bucureşti, la Timişoara”, a mai declarat Ana Maria.

S-a întâlnit şi cu Connect-R

Mudi a vizitat deja Bucureşti, Sinaia, Târgu Jiu, Deva, Hunedoara şi Timişoara. În oraşul de pe Bega a stat patru zile, iar duminică, zanzibarezul a avut parte de o surpriză inedită: prietenii au închiriat un avion de mici dimensiuni cu care l-au plimbat deasupra oraşului.

“Nu am crezut că o să am noroc să ajung aici. M-am întâlnit şi cu Connect-R, la studioul lui din Bucureşti. Sunt fanul lui. Am cântat piesele lui în Zanzibar. E frumos Bucureşti, problema e că e cam aglomerat. De acolo am mers la Sinaia, am mers cu telecabina. Noi în Zanzibar nu avem munţi. Şi e foarte frig, au fost 11 grade. La Timişoara mi-a plăcut foarte mult. Mi-au făcut şi o surpriză, am putut vizita oraşul de sus, cu un avion. Sunt fericit”, a mai declarat Mudi.

“Oamenii mă întreabă de ce nu vreau să rămân în România”

Singurul lucru cu care s-a obişnuit mai greu este răcoarea de la noi, care pentru Mudi înseamnă realmente frig. Nu mai fusese niciodată în altă ţară, cu excepţia Kenyei, unde a trebuit să se ducă pentru viza de România. Acum, mulţi îl întreabă dacă nu vrea să rămână la noi.







“Oamenii mă întreabă de ce nu vreau să rămân în România, să studiez aici, să lucrez aici. Mi-au spus că mă pot ajuta şi că nu o să îmi fie greu pentru că deja ştiu limba. Am zis că pentru început e bine să văd cum e în România. O lună de zile am timp suficient. După aceea, o să mă duc acasă şi o să mă gândesc. Pot să lucrez oriunde dacă salariul e ok, pentru mine asta contează cel mai mult”, a mai spus Mudi.

Vorbeşte bine engleză şi franceză

Mudi locuieşte cu familia sa, alături şi de cei patru fraţi, doi băieţi mai mari şi două surori mai mici ca el. „Eu sunt ghid turistic, lucrez cu străinii care vin în Zanzibar, vorbesc bine şi limbile engleză şi franceză. Organizez excursii opţionale în Zanzibar, mă ocup de transfer de la aeroport la hotel şi altele. Am început să lucrez de la 18 ani, nu am mai putut continua şcoala din cauza condiţiilor financiare. A trebuit să lucrez”, a completat zanzibarezul.

Invitaţie pe o insulă exotică

Zanzibar este una dintre cele mai visate destinaţii de vacantă. Dincolo de plajele splendide şi de apa de o culoare inimaginabilă, Zanzibar, o insulă aparţinând Tanzaniei, are foarte multe lucruri de oferit.

“Insula are 85 de kilometri lungime. Avem plaje frumoase, cu nisip alb. E frumos. Poţi să alegi să stai la hotel, în bungalouri sau în apartamente. În lunile martie, aprilie şi mai plouă mult, nu e sezon turistic. În perioada asta sunt şi oferte mai ieftine. Excursii sunt multe. De exemplu, safari blue este foarte cunoscut, turul se face cu barca pe ocean. Barca se opreşte pe o limbă de nisip, unde se poate face baie. Este locul unde se face snorkeling, scufundări la corali, se pot face vizite pe insule, pe insula Laguna sunt păduri de mangrove. Este şi Insula Deţinuţilor. Cândva a fost închisoatre, acum nu mai e. Dar aici se găsesc broaşte gigantice. În oraşul Stone Town se află casa în care s-a născut Fredy Mercury, mulţi turişti vor să o viziteze. E un muzeu acolo. La o distanţă de două ore cu barca e Tanzania, se poate merge acolo la safari. Îi invit pe români să vină în Zanzaibar”, a încheiat Mohamed Suleiman Yousuf.









































