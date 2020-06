VIDEO Show cu elicopter şi alai de politicieni pentru „componenta ludică a vieţii”. Cum a fost inaugurat un stadion sătesc al unei echipe de liga a V-a

Primarul localităţii timişene Liebling, Ioan Munteanu (PNL), a organizat duminică o inaugurare fastuoasă a noului stadion din localitate, în care s-au investit aproximativ 200.000 de euro. La evenimentul la care au participat aproximativ 200 de localnici, iar mingea a fost adusă cu un elicopter a fost invitată şi „spuma” PNL Timiş, la eveniment participând, printre alţii, primarul Timişoarei, Nicolae Robu, care este şi preşedintele PNL, deputatul Marilen Pirtea şi senatorul Alina Gorghiu.

Potrivit opiniatimisoarei.ro, primarul Timişoarei, Nicolae Robu a fost şi cel care a dat lovitura de începere a partidei. Ulterior, Robu, care a declarat în repetate rânduri că pune preţ pe componenta ludică a vieţii şi insistă să fie el însuşi, a explicat prezenţa sa la evenimentul de la Liebling, explicând cum, îmbrăcat în costum, a executat un penalty „la rădăcina barei”.





„ Este adevărat că am participat astăzi (n.r. duminică) la inaugurarea unei baze sportive în comuna Liebling, la invitaţia primarului liberal al comunei, Ioan Munteanu, însoţit de câţiva colegi dintre fruntaşii PNL Timiş. Eu şi colegii am asistat la ceremonialul religios de sfinţire, la secvenţa de discursuri şi la venirea unui elicopter care a adus două mingi. Am salutat asistenţa, respectând toate regulile vremii - asta înseamnă inclusiv nedând mâna cu oamenii, ci explicându-le, politicos, când ei au venit cu mâna întinsă spre mine, că trebuie să respectăm regulile pandemiei, să mă scuze şi ca promit că revin în vremuri mai bune, inclusiv să joc fotbal pe acel frumos teren. În privinta pozei apărute cu mine trăgând la poartă, da, e de astăzi; cu pasiunea mea binecunoscută pentru fotbal, n-am rezistat tentaţiei de a da un gol, tentaţie amplificată de faptul că în poartă era un portar profesionist - Călin Frunză- şi am executat, în ţinuta costum-cravată-pantofi de costum un penalti, reuşind să înscriu, plasând mingea în dreapta portarului, la rădăcina barei”, a transmis Robu.