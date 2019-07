VIDEO Mărturia şocantă a criminalului din Făget: „O icoană m-a scos din casă şi m-a făcut să am o forţă inumană”

Ucigaşul din Făget, care a atacat o familie într-un parc, omorându-l pe bărbat şi rănind-o grav pe o femeie, a fost prins în noaptea de miercuri spre joi, la câteva sute de metri de casa lui din satul Bichigi. Tânărul în vârstă de 33 de ani a declarat că a stat ascuns într-un pom, iar maşina cu care era a furat-o de la un prieten al său din localitatea Povergina, care este plecat de acasă la pescuit.

O înregistrare realizată imediat după prinderea lui Boldea şi publicată de tion.ro arată indicii ale unor afecţiuni psihice grave. Astfel, bărbatul le declară poliţiştilor că a comis crima din cauza unei icoane. „Icoana care m-a scos afară din casă la şase dimineaţa....O icoană de argint m-a scos afară din casă şi m-a făcut să fac unele lucruri cu o forţă inumană. Am dat cu piciorul am spart capul unei femei. Am spart capul unui om. Mi s-a promis faptul.... La şase dimineaţa să mă scoată o icoană de pe cearceaf...Clopote. Icoana efectiv m-a luat după ea”, a declarat Boldea, care i-a ameninţat pe poliţişti: „Nu mă agresa că mă gândesc rău şi se întâmplă rău. Te rog nu insista”.





Reamintim, Ionel Boldea a înjunghiat două persoane în dimineaţa zilei de miercuri, 3 iulie, într-un parc din localitatea timişeană Făget. Cei doi, soţ şi soţie, făceau mişcare pe aparatele de fitness instalate în parc, când au fost atacaţi. Bărbatul a murit, iar femeia a fost grav rănită, fiind dusă în comă la Spitalul Judeţean din Timişoara.

După crima din parcul de la Făget, bărbatul a părăsit locul faptei şi s-a îndreptat cu o bicicletă către localitatea Temereşti, unde a furat o maşină cu care a lovit, apoi, o persoană. Poliţiştii au tras trei focuri de armă asupra autoturismului, dar nu au reuşit să-l oprească.

Citeşte şi:



FOTO Cum au reuşit poliţiştii să-l scape pe criminalul de la Făget. Cronica unei zile sângeroase. Bucătarul a omorât un om, a rănit cinci persoane şi a dispărut



Detalii din viaţa criminalului de la Făget: „S-a întors din Germania cu 11.000 de euro şi i-a băgat pe toţi la păcănele“



VIDEO Imagini cu ucigaşul din Făget imediat după comiterea crimei. Individul, filmat într-o criză de o violenţă extremă

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: