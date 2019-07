VIDEO Maria Drăguş, noua stea a cinematografiei germane. „Voiam să fiu cântăreaţă, apoi am făcut şcoala de coregrafie, dar am ajuns actriţă“

La festivalul de Film Ceau, Cinema! de la Timişoara, cinefilii au putut vedea şi filmul austro-german “Domnişoara Paradis” (2017, în regia Barbarei Albert).

Rolul principal din filmul de epocă, cea a unei pianiste oarbe, îi aparţine actriţei Maria Victoria Drăguş.



Impresionantul rol i-a adus o nominalizare la Premiile Filmului Austriac, iar pelicula a fost selectată în festivaluri importante precum cele de San Sebastián sau Toronto.

Maria Drăguş a venit la Timişoara în calitate de membru în juriul festivalului Ceau, Cinema! Actriţa a fost şi la proiecţia filmului “Domnişoara Paradis”, din Grădina de Vară Capitol.

Născută în Germania

Maria Drăguş s-a născut în 1994, la Dresda. Tatăl ei, violoncelistul Valter Silviu Drăguş, a emigrat în Germania, la sfârşitul anilor ’80.

“Tata a fost muzician la Filarmonică. Aşa a avut şansa să plece în Germania. A fost chemat la un concert. A plecat cu o gaşcă de mai mulţi muzicieni din Bucureşti. Şi a rămas în Germania. A ajuns într-un orăşel de lângă Dresda. În Germania s-a întâlnit cu mama, Jana, care era dansatoare. iar restul e istorie. Tata a continuat să cânte în orchestra filarmonică aproape 30 de ani, până la pensie”, povesteşte Maria Drăguş.









Tânăra spune că i-a plăcut de mică să fie pe scenă. “Mai întâi voiam să fiu cântăreaţă, apoi am făcut şcoala de coregrafie, dar am ajuns actriţă. Am dat o probă la o agenţie pentru copii. În Germania se lucrează cu agenţi. Aşa că am început colaborarea cu o agentă. Am făcut primul film când aveam vreo zece ani. S-au întâmplat lucrurile, pur şi simplu. Nici nu mă aşteptam... Au urmat multe roluri, unele mai mici, altele mai mari. Apoi, am ajuns într-un film regizat de Michael Haneke, premiat la Cannes, în 2009”, a declarat Maria Drăguş.

Rol într-un film premiat la Cannes

La vârsta de 14 ani, Maria Drăguş a avut şansa să joace în filmul “Panglica albă” (“The White Ribbon”), al faimosului regizor german Michael Haneke.





Filmul a avut un mare succes. Pelicula a fost premiată cu Palme d’Or la Cannes, în 2009, a câştigat Globul de Aur pentru Cel mai bun film străin. De asemenea, a avut două nominalizări la Oscar, pentru Cel mai bun film străin şi Cea mai bună imagine.





“Filmul se desfăşoară într-un sat din Germania, din perioada de dinaintea primului Război Mondial. Este despre generaţia care urmează să facă parte din rândul naziştilor. Eu am jucat rolul Klarei, unul din copiii familiei, unul dintre copiii care dezvoltă un fel de mister în jurul lor. Pentru acest rol am fost premiată de Academia Germană de Film, pentru cea mai bună actriţă într-un rol secundar. S-a întâmplat în 2010, aveam doar 15 ani. Sincer, nu mă aşteptam”, a mai spus Maria Drăguş.

A făcut opt ani de balet, dar a devenit actriţă

“Panglica albă” avea să-i schimbe viaţa Mariei Drăguş. Au început să vină roluri după roluri, în filme de lung metraj şi seriale de televiziune.

A jucat în “If Not Us, Who?” (nominalizată la Ursul de Aur), “24 Weeks”, “Tiger Girl” şi “Mary Queen of Scots”.

“La <Panglica albă> încă eram la şcoală. Nu aveam cum să mă dedic în totalitate filmului. Dar pentru că am lucrat foarte bine cu Haneke, m-am gândit deja că aş putea să fac o meserie din actorie. Până atunci nu credeam că ar putea să fie un job de viitor. Dar dacă lumea tot spunea că am ceva talent, am zis că e bine să încerc. Am terminat şcoala, am făcut opt ani de balet, am absolvit şi Universitatea de Dans Palucca din Dresda, dar am ales drumul cu actoria”, a mai spus Maria Drăguş.



Înainte de "Panglica albă", actriţa a fost prezentă în serialele de televiziune “Dance Academy” şi “Emanuela”, iar apoi, în 2011, în “Familia doctor Kleist”, în 2012 în “Cazul Jakob von Metzel”, în 2013 în “Ultima piesă din Berlin”, în 2014 în “16 peste noapte”.



În 2013, a câştigat premiul pentru Cea mai bună actriţă la Cinemara Film Festival din Brazilia, pentru rolul "Wandei" în "Draussen ist Sommer".





În 2014, Maria Drăguş a fost distinsă la Festivalul de Film de la Berlin “Berlinare” cu premiul Shooting Stars Awards.

În “Bacalaureat”, filmul lui Cristian Mungiu

Anul 2016 avea să-i aducă şi primul rol într-un film românesc. A fost distribuită în filmul “Bacalaureat” regizat de Cristian Mungiu. Tânăra a jucat rolul Elizei Aldea, fiica lui Romeo.

“Prima întâlnire cu Cristian Mungiu a fost în 2014. Anul următor ne-am văzut la Bucureşti, iar în 2015 am început colaborarea la <Bacalaureat>. A fost prima şi singura mea apariţie într-un film românesc, dar cine ştie, poate o să mai vină ocazii. Aş vrea să mai joc în filme româneşti, dar ştiu că şi în România sunt foarte mulţi actori buni şi e destul de greu să produci. E greu ca peste tot în Europa”, a spus Maria Drăguş.









Joacă magistral rolul unei pianiste oarbe

Ultimul film în care joacă Maria Drăguş, prezentată şi la festivalul de la Timişoara, coproducţia austro-germană “Domnişoara Paradis”, este unul cu adevărat emoţionant.

“Este un film regizat de austriaca Barbara Albert. Am avut un rol foarte special şi intensiv. O pianistă oarbă într-n film de epocă, nu ţi se propune aşa des. A fost emoţionant să joc rolul acesta. Mi-a plăcut colaborarea la acest film. Am avut mult timp să dezvolt rolul acesta, să mă pregătesc. Filmul a fost bine primit, a fost selectat în festivaluri mari, a luat mai multe premii, iar eu am fost nominalizată la Premiile Filmului din Austria şi Germania”, a mai povestit Maria Drăguş.







Actriţa a venit pentru prima dată la Timişoara, un oraş care i-a mers la inimă. “E mişto Timişoara, nu mă aşteptam să fie aşa. Are o arhitectură interesantă, e drăguţ. Mă bucur că m-au chemat în juriul festivalului la Ceau, Cinema!, unde am fost alături de Vlad Ivanov şi Mălina Manovici, cu care am jucat şi în <Bacalaureat>. A fost ca o reuniune de familie”, a conchis Maria Drăguş.

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: