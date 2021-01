Prima zi de vaccinare la mall. „Cei care nu fac vaccinul aşteaptă să dea Domnul să se facă bine ceilalţi” VIDEO FOTO

În jur de 7.000 de persoane din Timiş s-au înscris în etapa a II-a a campaniei de vaccinare împotriva COVID-19, care se va derula în perioada 18-28 ianuarie. În prima zi, la Timişoara au fost deschise doar două centre de vaccinare, unul la Spitalul Clinic CFR, iar altul la Iulius Town. Deşi autorităţile au anunţat că vor fi 11 centre, din cauza numărul redus de doze de vaccin primit de judeţul Timiş nu avea niciun sens deschiderea mai multor spaţii.

Zeci de persoane s-au imunizat la Iulius Town şi totul a fucţionat conform planurilor.

“A fost mult mai bine decât credeam, oamenii au venit încrezători şi în număr mare. Au venit cei programaţi, nu avenit nimeni în afara programărilor. Pe total a fost bine. Merge foarte repede, oamenii stau din momentul în care intră maxim 30-40 de minute, cu tot cu cele 15 minute de aşteptare post-vaccinare. Vin zece pacienţi pe oră, avem două fluxuri”, a spus Ioana Maliţa, coordonatorul centrului de vaccinare de la Iulius Mall.





În această etapă a campaniei sunt vaccinate persoanele peste 65 de ani, cei cu boli cronice şi lucrătorii din domeniile esenţiale. Vârstnicii nu s-au speriat de vaccin şi spun că nici nu a durut injecţia.

„A fost uşor. N-am simţit nimic. Când am plecat de acasă am zis să fie o mână sfântă, să nu doară. Şi sfântă a fost mâna, să ştiţi. Am venit pentru că e de datoria mea pentru cei din jur. Eu sunt bătrână, am 82 de ani”.

„A fost destul de simplu. Nu a durut deloc. De la bun început, când s-a zis că va fi vaccin, eram decisă să mă vaccinez. Sunt şi la risc, în familie mai stau şi doi copii mai micuţi, de ce să risc să să le aduc boală în casă. Am fost prima care s-a înscris. Sper să mai apucăm nişte linişte, pentru că am destui ani, am 73”.

„În momentul în care am auzit că se face vaccin, am hotărât să vin să mă vaccinez. Cei care nu se vaccinează, aşteaptă, să dea Domnul să se facă bine ceilalţi, ca ei să scape. Sunt nişte fricoşi, se gândesc numai la ei. Am mai luat vaccin, că de mici ne-au vaccinat. Nu ne-am fi vaccinat, mai trăiam astăzi?".



La nivelul judeţului Timiş există şase centre, la Deta, Făget, Sânnicolau Mare, Lugoj, Dumbrăviţa şi

Ghiroda.































