Pelerinaj cu bicicleta. Medicul care a pedalat pe însorita coastă a Portugaliei. A meditat şi a căutat răspunsuri la întrebări majore FOTO

GALERIE FOTO Medicul dentist Ioan Gaşpar este un veritabil împătimit al sportului. Pasionat de provocările pe care le prezintă triatlonul, sunt puţine ocaziile de a face sport pe care stomatologul să le rateze. În Timişoara este cunoscut ca omul care organizează în fiecare iarnă băile la copcă în lacul îngheţat de la Giroc. Tot el a pus la cale şi evenimentul de fitness şi mişcare în aer liber din faţa stadionului „Dan Păltinişanu“, în care îi antrenează pe timişoreni, zilnic, gratis.

Dar bicicleta este prima lui dragoste. Are multe mii de kilometri pedalaţi pe tot globul. Cel mai recent, a decis să străbată aproape toată coasta Portugaliei pe bicicletă cu o oprire în Galaţia spaniolă. A plecat de la Lisabona şi s-a oprit la Santiago de Compostela. Ultima parte din traseu a coincis cu drumul pelerinilor, care îl străbat pe jos.



„De la atâţia prieteni şi pacienţi am auzit de Camino, că am decis să profit de faptul că aveam posibilitatea să ajung în Lisabona, pentru un concediu. Iniţial nu am spus la nimeni, dar mi-am pregătit bicicleta şi cu două zile înainte de plecare le-am zis prietenilor şi familiei că eu nu mă întorc cu ei. Plecaserăm împreună într-o croazieră din Italia în Portugalia. Aşa că am ales să plec cu bicicleta din Lisabona. A fost un traseu lung. Un om obişnuit nu ar fi putut să facă ce fac eu, dar un om care face triatloane, nu e nicio problemă. Doar că de suferit, suferi. Fundul în primul rând, pentru că zi de zi trebuie să se frece picioarele de şaua bicicletei, e cald, transpiri şi se face o iritaţie pe care trebuie să o înduri. Dar eu sunt obişnuit şi strâng din dinţi“, a declarat Ioan Gaşpar pentru „Weekend Adevărul“.

900 de kilometri cu sine



De la Lisabona la Santiago de Compostela sunt 630 de kilometri pe hartă, dar Ioan Gaşpar a străbătut în jur de 900, pentru că s-a tot abătut din drum şi a vrut să ajungă şi la Fatima. Fiind singur, a putut să intre într-un dialog cu sine, să mediteze, să caute răspunsuri la întrebări majore. Primele nopţi le-a petrecut în solitudine, în cort, dar apoi a decis să înnopteze în pensiunile de pelerini, unde întâlnirile cu oameni de pe tot globul au fost de neuitat.









„Foarte puţin am mers pe traseul pelerinilor. Sunt etape prestabilite de ei, au foarte multe lăcaşuri – Alberge se cheamă, un fel de pensiuni pentru pelerini, poţi să îţi alegi unde să dormi. Până mi-am dat seama ce atmosferă frumoasă e acolo, au trecut câteva zile, dar după aceea am aruncat cortul. Au fost şi trei zile cu ploi şi mi-a fost milă de mine. Dar altfel nu mi-aş fi dat seama şi aş fi ratat experienţa asta cu discuţiile de seară, care sunt incredibile. Alea te schimbă. Am optat pentru carnetul de pelerin, eşti consemnat în fiecare loc în care dormi, ţi se pune o ştampilă. Altfel nici nu poţi să dormi acolo. Am descoperit pe parcursul drumului meu că frumuseţea pelerinajului sunt oamenii pe care îi întâlneşti. Sunt nişte oameni absolut deosebiţi, care nu vor să epateze cu nimic, care îşi iau două săptămâni să facă efort, să se liniştească, să nu meargă într-un resort, să nu beneficieze de luxurile vieţii, iar asta e un lucru neobişnuit“, a povestit Ioan Gaşpar.

A plecat la drum cu gândul să nu facă risipă de bani, însă micile plăceri după mult efort l-au făcut să reconsidere planul. „Am încercat să fac traseul cu 20 de euro pe zi. Dar la un moment dat am cedat, nu am mai vrut să menţin bugetul şi am început să mănânc la terase, să beau vinurile lor fantastice – cred că am ieşit undeva între 40 şi 50 de euro pe zi. Portugalia e o destinaţie foarte bună pentru că nu e scumpă deloc. Produsele din magazine sunt mai ieftine decât în România. Pe terase, mănânci cu 10 euro cu tot cu băut vin. Undeva cam 1.000 de euro am cheltuit, fără biletele de avion“, a mai spus medicul aventurier.

„Portugalia pentru biciclete e fabuloasă, incredibilă“



Ioan Gaşpar a mai făcut cu bicicleta ture interesante: din Singapore până în Thailanda via Malaysia, a pedalat în Maroc, Belgia şi Olanda, a mers din România până în Spania. Cum e Portugalia văzută de pe bicicletă?



„Portugalia, dominând lumea prin anul 1500, a fost cam cum e America astăzi. A tot muls de la coloniile ei şi înainte lucrurile se făceau în primul rând ca să dăinuie şi în al doilea rând să fie frumoase, dacă tot se făceau cu mult efort. Sunt foarte bine conservate, aşa o densitate mare de construcţii şi de realizări ale umanităţii de o frumuseţe aparte – au făcut excursia extraordinar de răsplătitoare pentru mine. Portugalia pentru biciclete e fabuloasă, incredibilă. Am mers foarte mult pe coastă, cred că vreo 300 de kilometri, dar am intrat şi pe teritorii. Au fost clipe în care mergeam doar printre dealuri stâncoase, unde nu vezi decât frumuseţea drumului. Ritmul de mers cu bicicleta îţi permite să cunoşti o ţară mult mai bine. Dar cu toate astea, pentru mine, cele 55 de zile cu bicicleta din Singapore până în Thailanda rămân în continuare cel mai grozav concediu“, a mai spus Gaşpar.







De la Santiago de Compostela, Gaşpar a continuat să pedaleze încă câteva zile, în drum spre Barcelona, dar în final a decis să dea în dar bicicleta unui român din Spania şi să ajungă la destinaţie cu trenul.





„Nemaiavând niciun ţel, tot urcând şi coborând dealuri, m-am dezarmat şi am făcut bicicleta cadou. Am căutat un cetăţean român. Am întrebat din pensiune în pensiune dacă nu cunoaşte cineva un cetăţean român care e pe acolo. Până la urmă s-a găsit unul. I-am spus că-i dau bicicleta dacă mă duce până la gară, să pot lua trenul spre Barcelona“, a mărturisit timişoreanul.

Plănuieşte o aventură în India



Pentru anul viitor, Ioan Gaspar a anunţat deja că vrea să facă traseul pelerinilor spre Camino, pe jos. Iar cu bicicleta, ţelurile sunt mari: următorul traseul la care lucrează acum este în India.







„Sunt avantajat pentru că am o meserie care îmi permite să-mi fac singur programul. Acum urmează o perioadă de muncă intensivă. Anul acesta nu o să mai fac nimic cu bicicleta. Am însă un alt vis. Mi-am cumpărat o bărcuţă cu pânze şi vreau să merg pe insulele din Marea Ionică în Grecia. Mă voi duce singur, vreau să învăţ să mânuiesc barca – fac totul din mers. Anul acesta aş mai vrea asta. Anul viitor, am bătut în cuie un Camino, în vacanţa de Paşte. De data asta, pe jos. Mi-ar plăcea să o iau cu mine şi pe mama. În plus, pregătesc şi India pe bicicletă“, a mai spus Gaşpar.

Bicicleta transportată cu avionul



Mulţi se întreabă cum îşi duce Ioan Gaşpar bicicleta în zone foarte îndepărtate. Foarte simplu: cu avionul. Însă, pentru transportul acesteia, există o procedură specială:

„Bicicleta trebuie demontată şi împachetată într-o cutie specială de biciclete. Dai jos roţi, pedale. Roţile trebuie să fie dezumflate, pentru ca cei de la frontieră să poată pipăi roţile, să nu se ascundă ceva acolo. Dar eu mi-am făcut un obicei. Plec cu bicicleta de acasă, dar nu mă mai întorc cu ea de niciunde. Nici nu îmi iau biciclete foarte scumpe, ci trainice şi bine servisate dinainte“, a explicat Ioan Gaşpar.





