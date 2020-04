O asistentă medicală şi soţul său, puşi la zid fiindcă au fost confirmaţi cu COVID după înmormântarea tatălui femeii. „Nu aş fi mers dacă mă ştiam bolnav“

O familie din Timişoara, formată dintr-o asistentă medicală şi un pastor baptist şi originară din satul Pojejena, judeţul Caraş-Severin, a ajuns să fie acuzată de zădărnicirea combaterii bolilor pentru că, la trei zile de la participarea la înmormântarea tatălui femeii, în satul natal, cei doi soţi au fost depistaţi cu COVID.

Drama familiei Vrăjitor a început în 8 aprilie, când tatăl Ceraselei, care este asistentă medicală la Spitalul Judeţean Timişoara, a fost înmormântat după ce a murit în urma unui infarct. Înmormântarea a fost organizată în grup restrâns, conform prevederilor din ordonanţele militare. La două zile de la înmormântare, Cerasela Vrăjitor, soţul ei, Moise, care este pastor la Biserica Baptistă nr. 2 din Timişoara, şi fiul lor au început să prezinte simptome specifice COVID-19. În data de 10 aprilie, familiei Vrăjitor i-au fost recoltate probele, iar rezultatul, pozitiv, a venit ziua următoare, în 11 aprilie, membrii familiei au şi fost internaţi la Spitalul „Victor Babeş” din Timişoara.

Dosarul penal după înmormântare

În 13 aprilie, Parchetul de pe lângă Judecătoria Moldova Nouă a anunţat că în urma înmormântării de la Pojejena a deschis dosar penal pentru zădărnicirea combaterii probelor. „În data de 08.04.2020, pe raza localităţii Pojejena, judeţul Caraş-Severin a avut loc o înmormântare la care au participat 11 persoane, dintre care ulterior două au fost confirmate ca fiind purtătoare ale noului coronavirus COVID-19. Ulterior, una dintre persoanele care au participat la înmormântare a împărţit pachete cu alimente către alte persoane”, au transmis procurorii Parchetului de pe lângă Moldova Nouă.

În urma comunicatului transmis de procurorii de la Moldova Nouă, soţul asistentei medicale a fost „linşat” în presa locală din Caraş-Severin, fiind acuzat că a mers la înmormântarea socrului său, deşi era suspect de COVID-19. Supus acuzaţiilor, pastorul a făcut public buletinul de analize din care reiese că a fost testat în data de 10 aprilie, la două zile după ce a participat la înmormântarea socrului său.

„Eu am fost testat în data de 10, înmormântarea la care am participat a fost în 8. Rezultatul pozitiv l-am primit în 11, motiv pentru care am şi fost internat în spital. Eu nu eram în izolare, nu intrasem în contact cu nicio persoană confirmată cu coronavirus. Nu sunt inconştient să fi mers la înmormântare dacă mă ştiam bolnav sau măcar suspect de infectare”, a declarat Moise Vrăjitor.

În privinţa numărului de persoane care au participat la înmormântare, Moise Vrăjitor a declarat că numărul de persoane stabilit prin ordonanţa militară a fost respectat. „Au mai fost nişte femei care au stat la distanţă, le-am strigat să nu se apropie ca să nu avem neplăceri”, a spus pastorul. „Au fost sora mamei mele, o vecină a ei, o verişoară a socrului meu. Au stat la 15 metri distanţă de noi”, a declarat Moise Vrăjitor citat de stiripesurse.ro. În susţinerea afirmaţiilor privind înmormântarea, Moise Vrăjitor a pus la dispoziţia „Adevărul” şi o scurtă filmare din care se poate vedea că persoanele prezente la înmormântare stau la distanţă unele de altele.



Ce anchetează, de fapt, procurorii

Contactat de „Adevărul”, prim-procurorul Parchetului de pe lângă Moldova-Nouă, Mihai Alexandru Dobre, a declarat că dosarul penal pentru înmormântarea de la Pojejena a fost deschis în urma unei sesizări din oficiu a poliţiştilor, iar dosarul, în care se fac cercetări in rem, pentru faptă, nu îl vizează pe pastor, ci pe soţia acestuia.

Mai exact, susţine procurorul Dobre, ancheta a fost deschisă pentru a se verifica dacă asistenta medicală care a participat la înmormântarea tatălui său avea obiligaţia, fiind cadru medical, să stea în izolare la domiciliu sau putea circula liber. Cerasela Vrăjitor a declarat că nici ea, nici soţul său nu erau supuşi vreunei restricţii, niciunul dintre ei neavând contact cu pacienţi COVID.

Surse din conducerea Spitalului Judeţean Timişoara au confirmat că asistenta medicală nu era supusă izolării sau vreunui tip de restricţii, fiind de mai multe zile liberă ca urmare a reorganizării activităţii de la spital.

În privinţa numărului de persoane care au participat la înmormântare, prim-procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Moldova Nouă a declarat că fapta nu este infracţiune, fiind aplicată amendă. Purtătorul de cuvânt al IPJ Caraş-Severin a declarat că poliţiştii au aplicat trei amenzi în valoare de câte 2.000 de lei pentru cele trei persoane care au fost în plus la înmormântarea de la Pojejena.

Groparii şi preotul, puşi la număr

Un reprezentant al Grupului de Comunicare Strategică a declarat că în cazul înmormântărilor, numărul de 8 persoane îi include pe toţi participanţii, inclusiv groparii şi preotul sau pastorul. Astfel, potrivit Grupului de Comunicare Strategică, la o înmormântare la care participă patru gropari şi un preot mai pot participa doar trei membri ai familiei. Potrivit aceleiaşi surse, cel care trebuie să se asigure de respectarea numărului de participanţi este „organizatorul înmormântării”. Întrebat ce se întâmplă în cazul în care familia respectă numărul de persoane prevăzut de ordonanţa militară, dar în cimitir sunt şi alte persoane, oficialul GCS a declarat că în cimitir nu ar trebui să fie alte persoane în afara participanţilor la înmormântare, deplasarea la cimitir nefiind prevăzută de niciuna dintre excepţiile din ordonanţa militară.