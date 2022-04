Nicu Covaci, la 75 de ani: „Am trăit într-o viaţă cât alţii în zece. Cu riscuri şi cu mari sacrificii”

În 19 aprilie 1947, anul în care se pregătea venirea comuniştilor în România, se năştea, la Timişoara, Nicolae Covaci. Era singurul copil al unei croitorese originare din Basarabia şi al unui tată bănăţean de lângă graniţa cu Serbia. Până la vârsta de 11 ani a crescut fără tată, acesta fiind deţinut politic la Canalul Dunăre-Marea Neagră. A început de mic copil să ia lecţii de pian, acordean şi chitară. Avea să fie omul care va da nume rockului românesc. La doar 15 ani, înfiinţa trupa Sfinţii, care mai apoi şi-a schimbat numele în Phoenix. Acum, la 75 de ani, Nicu Covaci vrea să demonstreze că vârsta e…doar o cifră.

„Nu îmi dau seama de cum au trecut anii. Am trăit într-o viaţă cât alţii în zece vieţi. Cu riscuri, cu sacrificii. Sunt în formă, dar sunt necăjit. Sunt multe lucruri care se pot întâmpla mai bine. Dar noi nu ne dăm bătuţi. Iarba rea nu piere. Am învăţat să mă lupt până la capăt. Şi de aceea am şi reuşit. Toată lumea mă aplaudă şi mă laudă. Dar ce preţ am plătit, habar nu are nimeni. Însă Phoenix merge mai departe. Am o formaţie tânără, talentată”, a declarat Nicu Covaci pentru „Adevărul”.

„Nu aveam ce să facem cu banii”

Nicu Covaci la 75 de ani, Phoenix la 60 de ani. Sunt puţine formaţii în lume care cântă de atât de mult timp. Inevitabil, e şi vremea amintirilor din anii 60-70, înainte de fuga din lagărul socialist.

“Îmi plăcea dinamica pe care o aveam, făcând turnee cu ARIA (n.r. Asociaţia Română de Impresariat Artistic). Aveam autocare din alea mari, aveam hotel, era totul perfect pregătit. Şi sunetul, perfect. Făceam turnee care cuprindeau 30 de oraşe, unul după altul, două concerte în fiecare zi, trei concerte duminica. Şi sălile eru pline, dar eram tineri, eram veseli şi voioşi. Cântam cu plăcere şi primeam şi bani. Nu aveam ce să facem cu ei. Eu am fost singurul care am reinvestit în instalaţii de sunet. Aveam prieteni în Amsterdam, Stockholm, le dădeam bani şi ei îmi trimiteau tot ce aveam nevoie. Am ajuns să avem cea mai teribilă instalaţie de sunet din sistemul socialist. Eram la radio, la televiziune. Nu ştiau cum să ne oprească”, a povestit Nicu Covaci.

Aveau bani, faimă şi fani

În România, componnţii trupei Phoenix trăiau ca nişte adevărate vedete. Aveau bani, faimă şi fani. Nu puteau însă trece peste restricţiile comunismului. Nicu Covaci a părăsit România în 1976, stabilindu-se mai întâi în Olanda, printr-o căsătorie de interes, apoi în Germania şi, în final, în Spania.





„În 1976, m-au luat la poliţie, la Timişoara. M-au acuzat că am schimbat valută. I-am întrebat dacă văd ceva românesc pe mine. Le-am spus că prietenii din Occident îmi aduceau tot ce vreau eu. Nu aveam de ce să schimb bani la informatorii lor. Mi-au spus că am schimbat o mie de dolari. Ăştia habar nu aveau că am schimbat zeci de mii de dolari până atunci. Le-am spus că eu nu mai vreau să fiu român. S-a şi rezolvat repede. În două săptămâni am iscălit că renunţ la cetăţenie. M-am căsătorit cu o prietenă din Amsterdam şi am dispărut”, a mai spus Covaci.

Fuga în boxele Marshall

În 1977, muzicianul revine în România şi îi scoate din ţară pe ceilalţi colegi de trupă, cu excepţia lui Mircea Baniciu. I-a ascuns pe artişti în boxele Mashall şi a trecut cu camionul prin vama Porţile de Fier.

„După cutremur, am cumpărat un camion, l-am încărcat cu ajutoare pentru sinistraţi şi am venit în ţară. Am venit să ajut. Dar am făcut şi un mic turneu cu băieţii. În ultima zi, le-am spus să vină la mine să le dau banii, pentru că de data asta plec cu toată instalaţia. Nu a ştiut nimeni ce vreau să fac, decât biata de maică-mea. Am scos difuzoarele din boxe şi acolo i-am băgat pe băieţi. Baniciu nu a vrut să vină la întâlnire. Le-am spus că ieşim acum ori niciodată, aşa cum erau, în maieu şi şlapi. În locul lui Baniciu am luat o vecină, care era o gravidă în luna a opta. I-am înşurubat în boxe şi i-am scos peste graniţă”, a mai afirmat muzicianul.

Raiul lui Nicu Covaci de la Moraira





Nicu Covaci locuieşte acum la Moraira, pe Costa Blanca, în Spania. „Am avut o dată în viaţă şi eu noroc. Să găsesc un colţişor de rai. Am muntele în spate, pădure de pin împrejur şi marea sub nas. Şi un aer extraordinar. Eu sunt şi scafandru cu diplomă, vânez sub apă. E un sătuleţ de milionari. Eu sunt singurul falimentar acolo”, a adăugat Nicu Covaci.

Aniversare Phoenix 60

Nicu Covaci pregăteşte turneul Phoenix-60, care se va desfăşura în perioada septembrie-octombrie 2022. Aniversarea celor şase decenii se lasă cu patru concerte în România, la Timişoara, Bucureşti (pe stadionul Naţional), Cluj şi Braşov.





„Vreau să fac un pod în timp. Un concert imens, de câteva ore. Începem cu Moni Bordeainu, cântăm anii ‘60. Pe urmă anii ‘70, vin Ţăndărică, Baniciu, Kappl. Avem şi anii ‘80, dincolo am cântat şi în limba engleză. Vom cânta şi simfonic. Pe urmă, vine trupa nouă, această trupă extraordinară, să cucerească publicul. În final, bătrânii şi tinerii se vor îmbrăţişa. Vreau să vadă lumea că suntem uniţi, să nu se încheie povestea cu nişte impresii negative”, a mai declarat Covaci.

Până atunci, Nicu Covaci va avea parte, de ziua lui de naştere, de un concert între prieteni, la clubul Casa del Retro din Timişoara.

