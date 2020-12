Misterele de AUR ale generalului de Armată ajuns deputat, care a luptat împotriva Revoluţiei, la Timişoara

Generalul Nicolae Roman, candidat pe listele Alianţei pentru Unirea Românilor (AUR) Buzău şi care este posibil să ajungă în Camera Deputaţilor, a făcut parte, potrivit Centrului Naţional de Documentare, Cercetare şi Informare despre Revoluţia din 1989 al Memorialului Revoluţiei, din Unitatea Militară 01185 Regimentul Mecanizat, care a acţionat între 16 şi 18 decembrie 1989 în mai multe zone din Timişoara, cu aproximativ 200 de soldati, şapte TAB-uri, patru autocamioane şi o autospecială, împotriva revoluţionarilor timişoreni.

„În 16 decembrie (n. red. - 1989), mă aflam la dispoziţe. Eu nu mai eram la U.M.1185. Predasem comanda batalionului şi trebuia să fiu numit comandant de regiment la Lugoj. Am fost rugat să fac continuitatea conducerii pe 17 decembrie. Dimineaţa, m-am prezentat la unitate. Mi-au pus şi studenţi, elevi. M-au informat ce s-a întâmplat în oraş, iar apoi mi s-a dat ordin să ies în stradă. Misiunea era să defilăm cu drapele de luptă, prin oraş, cu fanfară. Eu eram acolo. Unitatea respectivă nu avea muniţie asupra ei. Odinul ministrului Apărării Naţionale a fost să dovedească că Armata stăpâneşte situaţia. Apoi, m-am retras în centru. Am ieşit de-abia în 20 decembrie”, a declarat Nicolae Roman pentru „Adevărul”.

Despre cele întâmplate la Timişoara între 15 şi 20 decembrie 1989 se ştiu destul de multe. În 17 decembrie, s-a pus în aplicare Ordinul „Radu cel Frumos” pentru restabilirea ordinii. În teleconferinţa organizată de Nicolae Ceauşescu cu factorii de decizie de la Timişoara, Secretarul Comitetului PCR Ion Coman a raportat: „A început să se tragă deja. Coman vă raportează... Raportez încă o dată, am ordonat să se tragă foc. Terminat!“, a transmis Ion Coman. Au deschis focul atât forţele MApN, cât şi cele ale ale Ministerului de Interne.

Nicolae Roman a susţinut mereu că armata nu a tras în manifestanţi. „În momentul Revoluţiei, soldaţii tocmai se întorseseră de la cules de porumb. Aveam de-a face cu o trupă neinstruită. Drept dovadă, planificatorii de la Timişoara nu au reuşit să scoată morţii care au fost anunţaţi. Fiind în mijlocul dispozitivului, nu pot să spun că am văzut pe cineva să tragă în populaţie. Numai un tâmpit putea să dea ordine să tragi în populaţie. Nu exclud că au fost şi unii neinstruţi care au tras, dar şi unii care au făcut exces de zel. Nu neg faptul că unele victime au fost din cauza ricoşeului de glonţ, pentru că s-a tras în aer”, a spus Roman, care a făcut parte din primul Front al Salvării Naţionale din Timiş.

Roman are certificat de revoluţionar pentru că, în 20 decembrie 1989, unitatea sa a pactizat cu demonstranţii. „Când am fost din nou scos în oraş, am dat ordin să se intre în dialog cu demonstranţii, arma la umăr, a fost cea mai frumoasă zi pentru mine, pentru că s-a strigat „Armata e cu noi!”. Unul din comandanţii mei m-a făcut trădător”, a mai spus Roman, care a plecat din Timişoara în 1991, când a fost numit la cabinetul MApN.