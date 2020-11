Managerul celui mai mare spital din vestul ţării: „Pacienţi cu COVID vor ajunge în toate spitalele”

„Trecem prin nişte vremuri dificile, cele mai dificile din ultimii 100 de ani pentru noi. Nu suntem obişnuiţi să lucrăm împreună - şi pe bună dreptate. Am fost blamaţi zeci de ani, am fost divizaţi intenţionat, am fost abuzaţi de diferiţi actori din sistem şi din afara acestuia. Dar acum trebuie să o facem - pentru noi şi pentru pacienţi. (...) Suntem aici şi pentru cei care cred în virus, dar şi pentru cei care încă nu o fac sau nu o vor face niciodată. Suntem aici şi pentru cei bogaţi, dar şi pentru cei fără adapost. Suntem aici pentru toţi pacienţii, indiferent de credinţa lor, de etnia lor, de statutul social sau de preferinţele politice”, a scris managerul Spitalului Judeţean Timişoara, pe pagina sa de Facebook.

Raul Pătraşcu i-a mai chemat pe medici „să muncească cot la cot, toate specialităţile, să se ridice şi să dea piept cu toţii acestei provocări immense”: „Front unit, ca un zid de netrecut în faţa unui tsunami”.

„Dragi manageri de spitale, nu încercaţi să vă protejaţi, căci nu veţi putea. Dacă nu veţi lucra împreună cum reuşim să lucrăm noi în Timiş, judeţele dumneavoastră vor fi pierdute. Uitaţi jocurile politice mărunte, uitaţi PR-ul, uitaţi "datoriile" pe care le-aţi avea. Acum nu vă permiteţi altceva decât solidaritatea.

Virusul e peste tot şi pacienţii vor ajunge în fiecare spital. Deci pregătiţi-vă cum noi o facem de 9 luni de zile, nu aşteptaţi "ordine" de sus. O faceţi în beneficiul personalului dumneavoastră şi al pacienţilor. Asiguraţi circuite cât mai bune (cât se poate în spitalele astea vechi), asiguraţi echipamente de protecţie, extindeţi reţele de oxigen şi pregătiţi personalul pentru valul mare de bolnavi ce va veni. Căci să ne înţelegem, va veni. Şi dacă nu suntem pregătiţi cu toţii, va fi tragic”, a mai arătat Pătraşcu.

Managerul Spitalului Judeţean Timişoara a mai scris că în spitale trebuie făcute circuite clare, iar medicii nu trebuie să ajungă în situaţia de a decide cine trăieşte şi cine moare.

„Nu trebuie să ajungem să triem, suntem aici pentru a salva vieţi. Aegroto dum anima est, spes est. Cât timp bolnavul suflă, mai este speranţă. Deci nu vă lăsaţi pradă temerilor, orgoliilor, frustrărilor (întemeiate) nu trebuie să ne dăm bătuţi. Din contră, acum mai mult ca orcând nu ne putem da la o parte, ci trebuie să luptăm împreună. Ne aşteaptă luni grele, iar orice altceva în afară de solidaritate completă atât în interiorul unităţilor noastre cât şi între spitalele noastre va duce la o situaţie tragică. Stimaţi colegi, dincolo de o funcţie, fie că e de manager, fie că e de şef de secţie, fie că e un post pe concurs (de la medici la infirimieri), stă o responsabilitate umană asumată. Acum e mai mare ca niciodată. Şi toate acestea vor păli şi se vor zdruncina din temelii dacă nu ne luptăm”, a mai scris Pătraşcu.