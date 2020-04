Lider interlop român, acuzat că a comandat asasinarea unui jurnalist. Ce recompensă le-a promis executanţilor

Interlopului Lucian Boncu, aflat în arest la domiciliu într-un dosar în care este acuzat că „patrona” o reţea de trafic de cocaină, i-a fost revocat arestul la domiciliu şi va fi reintrodus în arest preventiv. În acelaşi timp, într-un dosar disjuns din dosarul de trafic de droguri, Boncu este acuzat de DIICOT că a comandat asasinarea jurnalistului timişorean Dragoş Boţa, redactorul-şef al site-ului pressalert.ro, căruia i-a fost incendiată la un moment dat şi maşina. De-a lungul timpului, jurnalistul a publicat mai multe articole în care arăta legăturile dintre Lucian Boncu traficanţi de droguri, dar prietenia lui Boncu cu fostul consilier personal al primarului Nicolae Robu, Ionuţ Nasleu, în prezent director al Societăţii de Pieţe a Primăriei Timişoara. Tot jurnalistul pressalert.ro a dezvăluit modu în care iubita interlopului Boncu a fost angajată la Serviciul de Creşe al Primăriei Timişoara.

Potrivit DIICOT, enervat de articolele scrise de Dragoş Boţa, care îl vizau, Boncu „a iniţiat anumite demersuri menite să ducă la intimidarea şi agresarea unui jurnalist, ca urmare a numeroaselor articole de presă publicate de acesta, în care se relatau diferite evenimente cu caracter infracţional la care participase suspectul B.L.A. şi se conturau suspiciuni privind posibile conexiuni ale acestuia cu diferite medii din administraţia publică locală”.

„În acest context, la data de 09.09.2019, jurnalistul a publicat un articol, în care relata despre audierea suspectului B.L.A. într-un dosar al DIICOT – Structura Centrală, cu privire la activităţi de trafic de droguri de mare risc. Din probatoriul administrat a rezultat că, profund iritat de acest ultim articol, la data de 10.09.2019, suspectul B.L.A. a iniţiat o întâlnire, la un restaurant de pe raza localităţii Chişoda, la care au participat doi dintre apropiaţii săi – suspectul G.N. şi suspectul I.D. – precum şi alţi doi tineri, prieteni ai suspectului G.N., identificaţi în persoana suspecţilor M.R.C. şi M.E.C.. Cu ocazia respectivei întâlniri, suspectul B.L.A. a încercat să-l determine pe suspectul G.N. ca acesta, împreună cu cei doi prieteni ai săi, să-l împuşte pe jurnalist, drept răzbunare pentru articolele compromiţătoare scrise de acesta la adresa suspectului B.L.A.”, se arată într-un comunicat DIICOT.

Procurorii mai arată că Boncu „s-a folosit de autoritatea sa asupra suspectului G.N. şi i-a predat acestuia, în vederea folosirii în agresiune, un pistol calibrul 7,65 mm, promiţând că, în cazul aducerii la îndeplinire a solicitării sale, îi va recompensa financiar pe agresori şi le va face cadou şi pistolul astfel furnizat”.

„Pistolul în litigiu îi aparţinea suspectului B.L.A. şi fusese dat în păstrare de acesta suspectului R.B. pentru a evita astfel o eventuală depistare a acestuia cu ocazia unei percheziţii domiciliare. În acest context, la solicitarea suspectului B.L.A., la data de 10.09.2019, suspectul R.B. a adus pistolul din municipiul Caransebeş în municipiul Timişoara şi i l-a predat lui G.N., cu ocazia întâlnirii de la restaurant”, mai arată DIICOT.

Interlopii aveau o „cârtiţă” în Poliţie

Potrivit anchetatorilor, la solicitarea lui Boncu, „suspectul G.N. s-a deplasat împreună cu cei doi tineri în zona unde ştiau că se află locuinţa jurnalistului, în vederea efectuării unei recunoaşteri în teren”. „La acel moment, aceştia s-au arătat reticenţi, ca urmare a observării în zonă a unui autoturism, despre care au crezut că aparţine organelor de poliţie, motiv pentru care au abandonat demersul infracţional. De altfel, suspectul G.N. i-a transmis poliţistului I.D., prin intermediul unei aplicaţii mobile, şi o poză cu autoturismul respectiv, cerându-i să-l verifice în baza de date a poliţiei, pentru a fi siguri că nu era o maşină folosită de organele de poliţie. Pe parcursul cercetărilor, după audierea în calitate de martor, I.D. a devaluat către persoanele cercetate faptul că la D.I.I.C.O.T. se fac investigaţii referitoare la evenimentul din data de 10.09.2019, lucru care a dus la periclitarea şi îngreunarea anchetei şi a permis persoanelor cercetate să ia măsuri în vederea contracarării anchetei şi influenţării celorlalte persoane audiate în cauză, aspecte în raport de care numitul I.D. este în prezent cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunii de compromiterea intereselor justiţiei, prev. de art.277 alin.3 C.p.”, mai arată DIICOT.

Reacţia jurnalistului

Imediat după anunţul DIICOT privind începerea urmăririi penale pe numele lui Lucian Boncu pentru comandarea asasinatului lui Dragoş Boţa, jurnalistul a publicat o reacţie pe pagina sa de Facebook. „Acesta este pistolul cu care trebuia să fiu executat pentru că mi-am permis să dezvălui în ultimii ani legăturile dintre crima organizată din Timişoara şi administraţia acestui oraş. Un glonţ sau poate mai multe pentru că am refuzat să înţeleg mesajul mafiot transmis în iunie 2018, când mi s-a dat foc la maşină, la 11 zile după ce am scris despre legătura dintre Lucian Boncu şi Ioan Nasleu, consilierul personal al primarului Timişoarei. Nicolae Robu m-a atacat atunci spunând că nu sunt jurnalist şi că este posibil să-mi fi dat singur foc la maşină pentru a mă victimiza. Adevărurile dezvăluite deranjau. Au venit şi ameninţările directe din parte lui Boncu să-i las prietenii în pace. Plus un proces în care mi se cereau daune pentru că l-am făcut interlop. A pierdut, dar în tot acest timp, pe toate canalele, mi s-a transmis că nu e bine ce fac, să o las mai moale. Acum m-a dat în judecată prietenul lui Nasleu, care dădea dedicaţii la manele ”pentru armata lui”, pentru ”fratele” Boncu”, a scris Dragoş Boţa, pe Facebook.

„M-am încăpăţânat să continui investigaţiile despre interlopi şi primăria lui Robu. Pentru că asta e crima organizată – infractori şi decidenţi din administraţia locală. În spatele lor, o grămadă de fire nevăzute şi grupuri de interese, inclusiv din lumea justiţiei, care-i sprijineau, îi sprijină şi îi vor sprijini în continuare. Tot acest suport i-au dat aripi liderului interlop Boncu care a decis, în septembrie anul trecut, că este cazul să-mi închidă gura. Definitiv. Este o chestiune de noroc că acum sunt în viaţă, chiar dacă echipa morţii trimisă să execute ordinul mi-a găsit maşina în noaptea când trebuia să fiu exemplul care dovedea puterea mafiei în Timişoara”, a mai scris Dragoş Boţa pe Facebook.