Inedit în România. Locuitorii unei străzi din Timişoara vor avea un cinematograf în aer liber. Cei din Scara A au parte şi de o expoziţie în casa scării

Romeo Ioan, actor la Teatrul Naţional din Timişoara, a pus pe picioare un proiect indit: primul cinematograf comunitar din România. Cinema Paradiso este dedicat comunităţii formate din locatarii blocurilor A şi B de pe strada Gheorghe Pop de Băseşti nr.23 din Timişoara.

“Cinematograful a început anul trecut ca un experiment, am montat un ecran şi am început să proiectez. Pot să spun că am făcut un cinematograf de calitate. Proiecţiile sunt dedicate doar vecinilor celor două blocuri şi invitaţilor locuitorilor. Dar fiecare este răspunzător de invitatul său, în sensul păstrării curăţeniei, liniştii şi disciplinei”, a spus Romeo Ioan.

Proiecţiile de film vor avea loc în fiecare zi de sâmbătă.





“Vom avea de fiecare dată şi un desen animat pentru copii. Din cauza situaţiei financiare din familie, ei sigur nu ajung la Cinema City. Ne-am gândit şi la ce filme să oferim pentru cei mari. Nu vrem să venim cu filme de artă gen Tarkovski, dar cu siguranţă vom avea doar filme de calitate”, a mai spus Romeo Ioan.

Prima expoziţie permanentă în scara blocului

Totodată, în scara blocului A va avea loc o expoziţie permanentă de tablouri care poartă semnătura lui Romeo Ioan.





“Prima mea expoziţie cu portrete a fost la Galerie Calpe, în 2019, şi s-a numit . Această expoziţie este . Scara asta este locul în care ele vor sta pe perete pentru totdeauna. Într-un fel e casa lor. Se păstrează mai bine decât le-aş păstra eu una peste alta. Cred că şi asta este o premieră în România, prima expoziţie permanentă pe scara blocului. La etajul patru, unde stau eu, cei care doresc să facă un fel de popas, vor putea intra la mine, vor putea sta în lining cât doresc, pot să consume o cafea”, a spus Romeo Ioan.

Cinema Paradiso urmează să fie inaugurat joi, 19 august, cu proiecţia filmului dramatic cu acelaş titlu, realizat în 1988, în regia de Giuseppe Tornatore. “Cinema Paradiso” a câştigat Premiul Oscar pentru cel mai bun film străin în 1990.

Todată, locuitorii de pe strada Gheorghe Pop de Băseşti vor avea parte şi de un concert susţinut de cei de la VAG (fosta Brigada Artistică Urbană).