FOTO Al doilea tren cu îngrijitori de bătrâni a plecat în Austria. „Nu am ce să vă ascund, 65 de euro câştig pe zi“

Trenul a sosit în Timişoara, miercuri dimineaţa, din direcţia Viena, cu 41 de muncitori români care şi-au încheiat tura de lucru. Acelaş tren a plecat, la ora 21.15, cu 104 persoane care au contracte de muncă în Austria. Cu toţii lucrează ca îngrijitori de bătrâni.

Costul unui drum se ridică la 270 de euro. Aici intră transportul cu trenul, testul pentru Covid 19 şi masa şi cazarea obligatorie de o zi, care îi aşteaptă pe români la sosirea în Austria. Cei găsiţi pozitiv sunt nevoiţi să stea 14 zile în carantină.



Oamenii care pleacă în Austria nu se tem de costurile ridicate, pentru că, spun ei, totul este plătit de firma de recrutare sau de familiile beneficiare.

“Plec la Viena, la muncă, după trei luni de stat acasă. Sper să fie totul OK. Ne cazează undeva în Viena, ni se va face testul şi dacă totul e bine, mergem la pacienţi. M-am cam speriat de preţul acestui transport, dar am vorbit cu pacienta şi a fost de acord să îmi acopere costurile. Fac sportul ăsta de zece ani. Mie îmi place. Sunt mulţumită”, a declarat una dintre femeile care au urcat în tren.



“Eu sunt de doi ani la familia la care merg. Din Viena o să vină gazda după mine şi apoi mergem la 130 de kilometri. Mi s-a părut destul de mult drumul, aproape 300 de euro, dar ţinând cont că plăteşte familia, nu eu, nu e problemă. Vom merge la hotel, ni se face testul, iar mâine, până la ora 12, ni se dă rezultatul. Fac acestă meserie de 12 ani. Am patru ani în Austria şi şapte ani în Germania. Trebuie în primul rând să ai răbdare, să te aşazei de persoana respectivă, să o iubeşti exact ca pe un părinte. Trebuie multă răbdare şi respect”, a declarat o altă româncă.

“Mergem să muncim. Nu are de ce să-mi fie teamă de preţul transportului, pentru că firma din Austria se ocupă de absolute totul. Noi nu plătim nimic. Dacă vas pus cineva că plăteşte, sunt poveşti, nu e adevărat. Plăteşte firma sau familia. Eu de 20 de ani fac această meserie. Am lucrat în Germania şi Austria”, a afirmat unul din bărbaţii care lucrează ca îngrijitori în Austria.

"Dacă eşti corect şi îşi faci treaba e totul bine"

Oamenii sunt foarte mulţumiţi de condiţiile de lucru din Austria. Marea lor majoritate se ocupă de mulţi ani de această meserie.

“Să ne rugăm la Dumnezeu să iasă testele negative, să nu avem complicaţii pe acolo. În rest, ştim ce ne aşteaptă în Austria. Eu de cinci ani mă duc. Sunt mulţumit. Nu suntem trataţi aşa cum se arată la televizor. Eu sunt respectat, sunt ca un membru de familie. Nu m-au făcut să mă simt niciodată inferior. În fond şi la urma urmei mă duc să lucrez, nu mă duc să fur, nu cerşesc. Nu mi-e ruşine de ce fac. Mai greu până înveţi un pic germana. Dacă eşti corect şi îşi faci treaba e totul bine. Am ales această meserie după ce am fost nevoit să îmi închid firma, iar la vârsta mea nu mai aveam alte soluţii să îmi întreţin familia. Nu am ce să vă ascund, 65 de euro câştig pe zi. Sunt banii care îmi rămân în mână. Familia îmi plăteşte transportul, asigurările sociale, am cazare, am camera mea, Internet, mâncare, nu am de ce să mî plâng. Sunt într-un oraş de munte, e extraordinar”, a spus un alt bărbat.