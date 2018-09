FOTO Ceauşescu, Hagi, Regele Mihai şi Inna, expuşi în mărime naturală în muzeul bulgăresc al figurilor de ceară

GALERIE FOTO

Muzeul figurilor de ceară din Bulgaria a luat fiinţă în 2014, la Varna, un oraş aflat în estul Bulgariei, pe malul mării. Pentru prima dată proprietarii muzeului au plecat într-un turneu în afara Bulgariei. Au ales să străbată câteva oraşe mari din România. Au început cu Constanţa, iar acum au ajuns la Timişoara. Timp de o lună şi jumătate, timişorenii au ocazia să se pozeze, în mall-ul din Calea Şagului, cu vedete internaţionale, figuri politice care au făcut istorie sau cu sportivi celebri. Printre exponate se numără şi copii de ceară ale unor personalităţi din România. Bulgarii i-au pus alături pe Regele Mihai şi Gică Hagi - supranumit „Regele“ fotbalului românesc. Nicolae Ceauşescu se află lângă trei comunişti celebri, Che Guevara, Fidel Castro şi Stalin. Nu lipseşte din expoziţie nici Inna, cea mai cunoscută cântăreaţă româncă peste hotare.

„În muzeul nostru din Varna avem în jur de 60 de figurine. Oraşul nostru e la 160 de kilometri de Constanţa. Pe timpul verii oraşul este plin de români. Foarte mulţi au vizitat şi muzeul de ceară. Am decis să mergem şi noi la români. În luna iulie a început primul nostru turneu în afara Bulgariei. Am ajuns la Constanţa, iar acum suntem în Timişoara. Înainte să venim în România, l-am avut deja pe Ceauşescu, Regele Mihai şi Hagi. Pentru a face figurina cu Hagi m-am dus de câteva ori la Constanţa, pentru a mă întâlni cu fostul fotbalist. La una dintre întâlniri m-am dus cu capul lui, să-l vadă. I-a plăcut. A fost greu să găsim echipamentul naţionalei României, cu care a jucat la Campionatul Mondial din 1994. Am vrut echipamentul din America. L-am obţinut de la un colecţionar“, a declarat Cvetan Atanasov, proprietarul Muzeului figurinelor de ceară de la Varna.

„Cineva a plâns când l-a văzut pe Regele Mihai“

26 de statui sunt expuse la Shopping City Timişoara. Printre figurile de ceară îi mai întâlnim pe Putin şi Trump, Mr.Bean, Al Pacino, Beyonce, Goran Bregovici, Ronaldo sau Messi. Figurinele de ceară sunt realizate printr-un procedeu diferit de cel al celebrului „Madam Tussaud“ din Londra.

„La realizarea unui personaj se lucrează cel puţin şase luni. E foarte greu. Avem o tehnologie diferită faţă de «Madame Tussaud». E o tehnologie mai avansată. Personajele arată de parcă ar fi în viaţă. Folosim păr adevărat, ochii sunt proteze reale. Cineva a plâns când l-a văzut pe Regele Mihai şi a spus că parcă e viu. Din experienţa noastră de până acum, cele mai multe poze se fac cu Che Guevara. Dar şi personajele de la Hollywood au mare success“, a mai spus Cvetan Atanasov.

Se lucrează la Smiley, urmează Halep, Nadia şi Ţiriac

Bulgarii lucrează acum şi la alte personalităţi din România. „Acum îl facem pe Smiley. În mod sigur o să fie gata până la expoziţia de la Bucureşti. Dar planul este să mai facem Simona Halep, Nadia Comăneci, Ivan Paţaichin şi Ion Ţiriac", a adăugat Atanasov.







Intrarea la muzeu costă 20 de lei pentru adulţi, iar pentru copiii până în şase ani este gratuit.





Expoziţia este deschisă până în 31 octombrie. Apoi, bulgarii se vor muta la Bucureşti, iar planul lor este să ajungă şi la Cluj.