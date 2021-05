Femeie însoţită de trei copii, lovită cu piciorul în cap când a încercat să oprească un hoţ la Iulius Mall Timişoara

Raluca Creangă, însoţită de trei fetiţe între 5 şi 11 ani, a trecut prin clipe neplăcute la Iulius Mall din Timişoara. Aceasta a povestit că în timp ce se pregătea să plece din mall, un hoţ fugea pe scări cu o poşetă în mână, iar în urma ei alerga o femeie care striga după ajutor. S-a pus în faţa hoţului şi a încercat să-l oprească. N-a avut succes. A fost lovită cu piciorul în cap şi a căzut pe scări împreună cu una dintre fetiţe.

”Ce fel de oameni am devenit? Am fost la Iulius Mall Timişoara însoţită de fetiţele mele de 5 ani, 11 ani şi finuţa mea de 10 ani să facem cumpărături <în siguranţă>. După ce am terminat cumpărăturile am pornit spre ieşire, coborând pe scările rulante, fiind aproape ora închiderii. Cum coboram, am văzut în capul scărilor un copil de circa 16 ani coborând în fugă scările şi venind spre mine şi cei trei copii iar în urma lui o doamna striga: <Ajutor! Hoţul! Prindeţi-l!>. Normal, zic eu, am acţionat şi m-am pus în fata lui spunându-i să se oprească, moment în care el, având şi avantajul de a se afla mai sus şi eu mai jos, m-a lovit cu picioarele în cap. Am căzut şi m-am rostogolit pe scări, atât eu, cât şi fetiţa mea cea mică”, a povestit Raluca Creangă.

Timişoreanca mai spune că în tot acest timp agentul de pază din incinta centrului comercial, angajat al magazinului Zara, nu a schiţat niciun gest să-l prindă pe hoţ, dar nici trecătorii nu au fost mai săritori.