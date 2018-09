Diplomatul care l-a denunţat pe Meleşcanu pentru numirea fiului vitreg pe un post de consul: „A mers pe ideea că poate nu se află“

Vasile Popovici, profesorul timişorean care a depus plângere penală împotriva ministrului de Externe Teodor Meleşcanu pentru abuz în serviciu şi conflict de interese după ce fiul vitreg al ministrului a fost numit consul general al României la Strasbourg (Franţa), a recurs la acest gest considerându-se nedreptăţit, în condiţiile în care a fost informat că, în urma unei selecţii realizate în 2016, el este propunerea Ministerului Afacerilor Externe (MAE) pentru acest post.

Fostul ambasador al României în Maroc şi Portugalia a explicat pentru „Adevărul“ cum a ajuns să fie selectat pentru postul ocupat acum de fiul vitreg al lui Meleşcanu. „La sfârşitul anului 2016, Guvernul (n.r. Guvernul Cioloş) a decis, pentru prima oară de când am văzut eu cum funcţionează MAE şi diplomaţia română, să scoată la concurs nişte posturi de consuli generali. E vorba de 13 posturi. Guvernul a dorit să elimine numirile pe considerente politice. Au decis să se scoată la concurs public aceste posturi. S-au publicat criteriile după care se face numirea. Criteriile erau destul de drastice. Nu le putea îndeplini cineva care nu avea experienţă în domeniul consular, de şef de misiune diplomatică, de ordonator de credite şi în domeniul schimburilor comerciale sau în domeniul cultural“, a explicat Vasile Popovici.

Potrivit lui Popovici, concursul pentru postul de consul general consta în depunerea unui dosar de candidatură care să includă CV-ul şi un proiect pentru patru ani, urmând un interviu cu o comisie de specialişti din cadrul MAE. În urma interviului, printr-un email transmis în 20 decembrie 2016 de directorul general al Departamentului de Resurse Umane din cadrul MAE, Irina Elena Niţă, Vasile Popovici a fost informat că este propunerea MAE pentru postul de consul general al României la Strasbourg.

Adresa menţionează şi când ar putea ocupa Vasile Popovici acest post. „În urma evaluării candidaturii dumneavoastră pentru un post de consul general de către Comisia constituită în acest scop, aţi fost propus pentru numirea în funcţia de consul general la Consulatul general al României la Strasbourg, după data finalizării mandatului de patru ani al ocupantului actual (august 2017). În acest sens, propunerea de numire pentru funcţia de consul general va fi înaintată Guvernului cu respectarea termenului de rechemare de 90 de zile pentru ocupantul actual“, se arată în documentul transmis de MAE lui Vasile Popovici.





Adresa prin care Vasile Popovici a fost informat, în 20 decembrie 2016, că este propunerea MAE pentru postul de consul general al României la Strasbourg



Între timp, componenţa guvernului s-a schimbat. În luna septembrie 2017, Popovici i-a cerut o audienţă lui Teodor Meleşcanu. În cadrul întrevederii, Popovici i-a explicat ministrului că a fost selectat pentru postul de consul general al României la Strasbourg. „I-am spus că sunt câştigătorul acestui post. Nu ţin să ocup acest post. Dacă Ministerul are alte intenţii, aş dori să mi se facă altă propunere. Am avut sentimentul că vorbesc cu cineva care nu e pe fază. Am pus asta pe seama vârstei. După ce am auzit că urmează să fie rechemat actualul consul general şi îi scriu din nou un email domnului Meleşcanu. I-am reamintit că am câştigat concursul şi am intenţia să ocup postul. Niciun mesaj, niciun răspuns, i-am trimis un mesaj secretarului de stat. I-am atras atenţia că valul o dată tot cade şi va urma ziua judecăţii“, a declarat Vasile Popovici, care a avut ulterior surpriza să constate că pe postul pentru care a fost selectat în 2016 a fost numit fiul vitreg al ministrului Meleşcanu, Sorin Adrian Pârvulescu.

„A mers pe ideea că poate nu se află“

„După 1989 nu există un precedent de acest tip. El (n.r. Teodor Meleşcanu) a avut neruşinarea şi îndrăzneala să semneze cu nume propriu. Întâi de toate a mers pe ideea că poate nu se află. Pe urmă a mers pe ideea că e fiu vitreg, ceea ce este o prostie, pentru că nici soţia, care e ruda cea mai apropiată, alături de copii, nu e rudă de sânge. Nici cumnaţii nu sunt rude de sânge“, a mai declarat Vasile Popovici.

Fostul ambasador a spus că, pe lângă plângerea penală formulată împotriva lui Teodor Meleşcanu, a deschis şi un proces civil, în care cere blocarea numirii lui Pârvulescu pe postul de consul. „Sunt atât de pornit acum, încât cred că o să dau şi Agenţia Naţională de Integritate în judecată pentru că nu se mişcă“, a mai spus Vasile Popovici. Jurnaliştii „Adevărul“ au solicitat un punct de vedere şi MAE şi li s-a răspuns să facă o cerere scrisă pe Legea 544, urmând să primească un răspuns în termenul legal de 30 de zile.