Decizia judecătorilor în cazul unui şofer UBER lăsat pieton pentru că a trecut pe roşu: „Era verde şi s-a făcut galben”

Printr-un proces deschis la Judecătoria Timişoara, un şofer UBER lăsat fără permis pentru că a trecut pe roşu printr-o intersecţie din centrul Timişoarei a contestat procesul-verbal al Poliţiei, cerând anularea lui. Şoferul a arătat că a fost sancţioant pentru că a trecut pe roşu, deşi a intrat în intersecţie când verdele se schimba în galben.

„Nu am trecut pe roşu, era verde şi s-a făcut galben, dar nu am mai putut opri in siguranţă cu pasagerul”, a scris şoferul UBER în procesul-verbal de contravenţie. În process, şoferul l-a propus ca martor pe pasagerul maşinii, care a declarat că maşina a trecut prin intersecţie chiar când verdele se transforma în galben.

IPJ Timiş a cerut menţinerea sancţiunii arătând că „respectarea culorii roşii a semaforului electric aflat in funcţiune este o regulă de bază a legislaţiei rutiere, a cărei simplă nerespectare vădeşte dezinteresul pentru normele rutiere elementare şi poate avea consecinţe foarte grave atât pentru viata şi integritatea corporală a celorlalţi participanţi la trafic, cat şi pentru conducătorul auto care o încalcă, fiind cauza multor accidente”.

Judecătoria Timişoara a anulat procesul-verbal, în hotărârea luată cântărind decisiv mărturia pasagerului. „Din declaraţia martorului ocular audiat in cauza a rezultat ca petentul nu a patruns in intersectie pe culoarea roşu a semaforului electric, fiind surprins in timp ce culoarea acestuia se schimbase din verde in galben, insa nu a mai putut opri vehiculul in conditii de siguranta”, se arată în sentinţa Judecătoriei Timişoara, care nu este definitivă, putând fi atacată cu apel.

