Dan Negru: „Timişoara - Capitală Culturală Europeană? O rugă bănăţeană cu nişte milioane de euro”

Dan Negru nu a părăsit niciodată oraşul natal Timişoara. Aici locuiesc părinţii şi prietenii, aici are casă şi afaceri. Lucrează însă pentru televiziunile de la Bucureşti şi Chişinău. Îi place să spună că este de fapt un navetist.

„Eu nu mă consider plecat din Timişoara. Mă consider plecat în delegaţie. Sper să mă reîntorc cândva de tot acasă. Am copilărit şi crescut în Timişoara, părinţii mei sunt din Bobda şi din Banloc, ambii sunt bănăţeni sută la sută. Eu la Timişoara mă încarc. Prietenii mei cei mai buni sunt în Timişoara. Îi ştiu din liceu. Pe ei nu-i interesază dacă am succes sau nu am. Am rămas Dan pentru ei. Soţia e din Ineu, din judeţul Arad. E din zonă. Copiii vin la Timişoara, eu vin o dată la două săptămâni. Sunt plecat în delegaţie”, a declarat Dan Negru.

Nu a prezentat niciun Revelion la Timişoara

Deşi este timişorean, Negru spune că niciodată nu a prezentat vreun eveniment organizat de autorităţile locale. De altfel, nici nu are o părere prea bună despre viaţa artistică din oraşul de pe Bega.

„N-am avut tangenţă cu autorităţile locale din Timişoara legat de meseria mea. Nici să-mi ceară părerea, nici să-mi facă propuneri. Şi mă bucură. Evenimentele făcute au fost îndoielnice. Nu au fost evenimente de nivel mare. Încerc să stau deoparte. Nici nu-i cunosc pe cei care conduc oraşul. Nici nu ştiu dacă ei mă ştiu pe mine. Merg în Cluj foarte des, merg în Iaşi, de zeci de ani prezint evenimente acolo. Nu am prezentat revelioane în Timişoara, am prezentat revelioane la Sibiu, cu Iohannis primar, revelioane la Iaşi, Cluj, nu există oraş mare din ţară, dar niciodată în Timişoara. Mor de ciudă pe tot ce înseamnă Cluj, Iaşi, Braşov. Dar mai ales pe Cluj! Când era vorba de organizarea unui eveniment, toţi din echipa mea au votat pentru Cluj. Ne-am întâlnit cu domnul Boc şi am stabilit...Timişoara nu are emulaţia necesară. Gândiţi-vă câte are Clujul. Are Untold, are TIFF, are campioana României la fotbal. Au stadione, săli de sport... Mă doare asta. Timişoara era o mândrie. Când am venit la Bucureşti, acu 20 de ani, şi ziceam că sunt din Timişoara, era ca şi când veneai de la Viena sau Londra, păreai occidental”, a spus Dan Negru.

Nu înţelege conceptul Timişoara - Capitala Culturală Europeană

Întrebat cum vede proiectul Timişoara - Capitală Culturală Europeană în 2023, vedeta de televiziune este şi mai sceptic.





„În primul rând, eu nu înţeleg conceptul. Nici mama nu-l înţelege. Eu am învăţat din showurile de televiziune să explici publicului: ne-am adunat aici să facem emisiunea asta, care conţine următoarele lucruri...Trebuie să explici publicului ce o să fie. Eu nu ştiu ce înseamnă Timişoara - Capitala Culturală Europeană. Şi am vorbit cu mulţi oameni importanţi în domeniul cultural, care nici ei nu înţeleg nimic. Am vorbit cu oameni importanţi în Timişoara, i-am rugat să-mi explice şi mie ce o să fie. Vine Rod Steward sau U2, faceţi expoziţie cu Picasso sau construiţi Sacrada Familia în centru...Mi-au spus că nici ei nu ştiu. Cred că această Timişoara Capitală Culturală Europeană va fi o rugă bănăţeană cu nişte milioane de euro. Hai să mai facem o rugă, la-la-la, ţai-ţai-ţat...Nu cred că se va alege nimic”, a adăugat Negru.

Nostalgie cu Radio Timişoara

Dan Negru şi-a început cariera în media la Radio Timişoara, nu cu mult timp după revoluţie.

„Fără Radio Timişoara nu eram nimic. Toate revelioane astea nu ar fi existat. Îi datorez toată viaţa mea. Pentru mine Radio Timişoara înseamnă nişte oameni, unii nu mai sunt cum e Miki Junea, Nelu Crăciun, Bogdan Herzog, Nicolae Pârvu...oameni care m-au crescut. Cu ceilalţi oamenii ţin legătura: Adrian Schindarli, Mihai Anghel, mă întâlnesc cu mare drag cu Nicolae Secoşan, unul din cei mai mari crainici sportivi pe care i-a dat România. Am acasă legitmiţia de radio din 1991. Atunci am primit legitimaţia. Avea o energie radioul la vremea aia. Radioul era regina. Televiziunea Română era vândută puterii, iar Timişoara era împotriva puterii la vremea aia. Timişoara era vocea liberă, care avea putere să spună”, a mai declarat Dan Negru.

„Eu am venit dintr-un oraş cu oameni blânzi, cu nemţi, cu unguri”

Cândva doreşte să se termine viaţa de vedetă de la Bucureşti şi să se aşeze la casa sa din Timişoara.

Hăituiala asta, din toţi anii aceştia, nu aş mai repeta-o. Vrând nevrând lasă amprentă pe orice om. Eu am venit dintr-un oraş cu oameni blânzi, cu nemţi, cu unguri... Am venit într-un Bucureşti agitat, unde era toată ţara, erau toţi laolaltă, fiecare voia să demonstreze, să performeze. De multe ori mi-e dor de birtul nenorocit de la Radio Timişoara. Mi-e dor de fumul ăla de ţigară”, a încheiat Dan Negru.

