Dan Negru, revoltat de distrugerea bisericii monumentale din satul bunicilor: „Ce au ştiut ăia să construiască am ştiut noi să prăbuşim“

După ce turnul din dreapta s-a prăbuşit în urmă cu mai mulţi ani, acum este în pericol chiar cupola principală.

“Când vă întoarceţi din vacanţa de ski din Austria opriţi-vă să vedeţi şi rămăşiţele Austriei în România! La vreo 20 km de Timişoara, în satul Bobda, lângă casa bunicilor mei, se află o biserică-monument istoric construită pe vremea Imperiului Austro-Ungar. O ştiu prăbuşită încă din copilărie şi o văd cum moare an după an. Clopotele bisericii au fost comandate la Viena şi construcţia era renumită în fostul Imperiul Austro-Ungar. Ce au ştiut ăia să construiasca am ştiut noi să prăbuşim!”, a scris Dan Negru pe pagina sa de Facebook.