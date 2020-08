Dan Alexa, manager general la ASU Politehnica Timişoara. „Asta era dorinţa mea, de foarte mult timp, să o facem iarăşi pe Poli mare“

Dan Alexa a fost numit manager general la ASU Politehnica Timişoara. Fostul căpitan al alb-violeţilor, revine în oraşul său după câţiva ani în care a antrenat ASA Târgu Mureş, Concordia Chiajna, Dunărea Călăraşi (pe care a promovat-o în elită), Astra Giurgiu şi Rapid Bucureşti.



„Asta era dorinţa mea, de foarte mult timp, să o facem iarăşi pe Poli mare, cred că Timişoara are nevoie de Poli Timişoara! Lumea e dornică să revadă fotbal la Timişoara şi am spus, de ce nu, să fac tot ce ţine de mine, pentru că, repet, Poli mi-a dat foarte multe satisfacţii. Timişoara mi-a dat foarte multe satisfacţii. Am trăit clipe minunate, locuiesc aici şi cumva mă simt dator să ajut Poli. Mai mult, a fost într-un moment foarte greu al clubului”, a declarat Dan Alexa.

Alexa a oferit şi câteva detalii despre planurile clubului în perioada următoare: „Am reuşit să aduc nişte investitori care pot să asigure salariile şi tot ce ţine de staff, de echipă, ceea ce contează foarte mult în momentul de faţă. O să încercăm să întărim echipa, ca să ne batem undeva în faţă de anul acesta. Din păcate e cam târziu, e singurul impediment. Am vrut să vin manager general pentru că Tavi Benga consider că a făcut o treabă foarte bună şi am încredere în el. O să încerc să reglementez multe lucruri, să ne organizăm pentru a creşte ca şi club. Vreau să fac lumea să înţeleagă că Poli nu este a lui Dinu, Mihalcea, Saşa, Romoniţă, e echipa comunităţii şi lumea trebuie să înţeleagă că e un moment în care se pot face lucruri importante!”.



Dan Alexa a fost junior la CSS Caransebeş şi LPS Banatul. A evoluat ca senior la UM Timişoara, Rocar, FC Politehnica Timişoara, Universitatea Craiova, Dinamo Bucureşti (alături de care a câştigat un titlu naţional şi de două ori Cupa României), Beijing Guoan (China), Rapid Bucureşti şi Anorthosis Famagusta (Cipru).



Mijlocaş defensiv de meserie, „Chirurgul” a marcat două goluri în şase apariţii pentru echipa naţională.

A debutat ca antrenor la ACS Poli, pe care a promovat-o în Liga I în ediţia 2014-15, performanţă repetată în sezonul următor ca „principal” al Rapidului.