Cum a scăpat Smiley de depresie şi anxietate: „Acum sunt bine, mi-am revenit” VIDEO

„Odată pentru totdeauna” spune povestea unui regizor de succes, Alex, care trece printr-o peroadă a vieţii sale în care se luptă cu depresia, în ciuda succesului pe care îl are în plan profesional. De-a lungul fimului, în lupta cu depresia, Alex – intrepretat de Smiley, se împiedică de diferite situaţii tragi-comice. Până la urmă descoperă adevăratul sens al vieţii şi că familia, iertarea şi dragostea sunt leacul pentru orice.

Andrei Tiberiu Maria, cunoscut sub numele de Smiley, a apărut în mai multe filme pe marile ecrane, însă acesta a fost primul rol principal într-un film.

“Filmul e ceva neobişnuit pentru mine. Ca şi actor e ceva foarte nou. Aparaţii de <funny> am mai avut, mai de mult, şi într-un serial la ProTv, dar chestiile pe care le jucam erau foarte pe mine, aşa, nu erau departe de mine. Ca să înţelegeţi, eu nu m-am recunoscut în acest film. Ca înfăţişare, eu sunt, dar ca şi comportament, ca trăiri, nu sunt eu. E drept că dacă nu avem timp liber, nu era perioada asta de pandemie, nu cred că acceptam rolul. În primul rând că nu m-am crezut în stare, e un rol greu, în al doilea rând nu aş fi avut timp. Dar e o experienţă care pe mine m-a îmbogăţit, de asta am şi acceptat. Am realizat că pot să învăţ lucruri noi, sunt promovări noi care mă ajută să evoluez ca artist şi ca om”, a declarat Smiley, pentru Adevărul.







Depresia, boala secolului

Filmul este descris de Smiley ca fiind o comedie dramatică sau o dramă comică, deşi subiectul este unul cât se poate de serios. Depresia, cea mai răspândită afecţiune psihică, este considerată de specialişti ca fiind boala secolului.

“Neavând experienţa de actor, a trebuit să îmi induc starea asta temporară şi vreo trei luni nu am fost pe bună dispoziţie deloc. Mă întâlneam cu familia, cu prietenii şi nu ştiau ce se întâmplă cu mine. Acum sunt bine, mi-am revenit. Filmul e bazat pe o poveste reală. Personajul trece printr-o peioadă de depresie şi anxietăţi, e o perioadă foarte grea în viaţa lui, practic el lasă totul în ordine pentru familia lui în caz că decide să facă un pas necugetat. Mi se pare un subiect foarte ineterant, care nu s-a dezbătut niciodată, e foarte actual şi cred că mulţi se vor regăsi în povestea asta. Am prieteni care au trecut prin asta sau şi acum trec, slavă Domnului eu nu am avut problema asta”, a spus Smiley.



"Odată pentru totdeauna" FOTO Cinemagia.ro

Promovare bună pentru Timişoara

“Odată pentru totdeauna” este o promovare foarte bună a Timişoarei, regizorul scoţând în evidenţa frumuseţea oraşului. S-a filmat în zona istorică, Piaţa Unirii, Piaţa Libertăţii, Piaţa Sfântu Gheorghe, la Operă, pe malul Begăi, ba chiar există o secvenţă în care Smiley se plimbă cu un vaporetto. Ca o notă hazie, în film apare în două secvenţe şi fostul primar al Timişoarei, Nicolae Robu, care, desigur, joacă rolul edilului-şef al oraşului.





“Arată foarte bine Timişoara. De câte ori vin aici am impresia că sunt în altă ţară. E altfel construit ca şi oraş. E construit după modelul austro-ungar. Renovarea pieţelor importante din Timişoara a fost foarte importantă şi face diferenţa. Iar aşa ca şi oamenii sunt mişto, sunt relaxaţi, primitori, mereu m-am simţit foarte bine în acest oraş”, a mai declarat Smiley.

Smiley la Opera din Timişoara FOTO Cinemagia.ro



“A fost o perioadă extrem de grea pentru industria muzicală”





În timp, Smiley a realizat şi el un scurtmetraj, un serial muzical cu cinci episoade, intitulat “Mai mult de-o viaţă”. „E un film cu muzical pe cinci piese de-ale mele. O poveste care se derulează pe cele cinci piese. Sunt pe Youtube, Spotify, le găsiţiţi pe toate platformele. Am foarte multă muzică de lansat. Am foarte multe concerte, cam până în octombrie sunt deja aranjate, ceea ce mie îmi spune că suntem aproape de relaxare totală. Am concerte care s-au anulat de vreo doi ani. Chiar a fost o perioadă extrem de grea pentru industria muzicală, şi nu pentru artişti, cât pentru oamenii care lucrează în spatele celor care fac entertainment, cum sunt tehnicienii de scenă, pe care e posibil să nu-i mai găsim acum”, a afirmat Smiley.

“A fost o experienţă absolut plăcută”

“Odată pentru totdeauna” este regizat de unul dintre cei mai de succes regizori din România, Iura Luncaşu, care are în portofoliu filme precum “Minte-mă frumos”, “Faci sau taci”, “Ghinionistul” sau “Investitorii”.





„Smiley a fost singurul, hai să spunem, amator, deşi el a mai avut câteva experienţe cu filmele. Dar nu l-am luat degeaba. Am ştiu că poate să se ducă şi să nu încurce partenerii. A fost o experienţă absolut plăcută. Nu am simţit că trag de el prea tare sau că pierdem timp din cauza asta”, a afirmat regizorul Iura Luncaşu.







Din distribuţie mai fac parte Ada Galeş, Augustin Viziru, Cosmin Natanticu, Gina Pistol, Mihnea Luncaşu, Celina Enea şi un alt timişorea, fostul campion de motociclism şi prezentator tv Cătălin Cazacu.

Cătălin Cazacu şi Smiley în Piaţa Unirii FOTO Cinemagia.ro



“Între noi, cei care nu suntem actori, ci am devenit de curând, există o vorbă: că Iura poate face şi un cal să joace. Eu sunt exemplul cel mai bun, că a reuşit să mă facă şi pe mine să joc”, a spus Cătălin Cazacu.



Filmul poate fi văzut în cinematografele muliplex din ţară din 25 februarie.