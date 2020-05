Criza coronavirusului a lovit din plin aviaţia civilă şi aeroporturile.„Revenirea la traficul de dinaintea crizei, peste circa trei ani“

În toată lumea, peste 16.000 de avioane au fost scoase din circulaţie şi garate pe aeroporturi, odată cu criza coronavirusului. Sunt în jur de 70 de companii aviatice care şi-au oprit complet activitatea. Este clar că una din cele mai lovite ramuri sunt şi vor fi cele ale aviaţiei civile şi aeroporturile. După mulţi ani de creştere constantă, activitatea pe Aeroportul Internaţional Timişoara este aproape de zero.

“La începutul anului, am previzionat că anul 2020 va fi un an de excepţie. Nu s-a întâmplat aşa ceva din cauza acestui necaz global. În martie, când au apărut problemele în Italia, au fost eliminate prima dată zborurile din nordul Italiei, cum ar fi Bergamo – aveam două zboruri pe zi, de mare interes, şi Treviso. Nici atunci nu am anticipat ce avea să urmeze. Treptat, am ajuns să nu mai avem niciun zbor comercial. Doar activitatea de marfă s-a menţinut, a mers chiar mai bine ca înainte de criză. Ponderea veniturilor de acolo este însă redusă”, a declarat Dan Idolu, directorul Aeroportului Timişoara.