Cel mai mare centru de golf din Serbia, la 110 kilometri de Timişoara. Cum încearcă gazdele să-i atragă pe jucătorii români

În România, în acest moment, există nouă terenuri de golf, cu mult sub media din ţările Uniunii Europene. Unul dintre terenuri se află chiar în Timiş, la Recaş. Cel mai mare teren de golf din ţară se află în judeţul Alba, la peste 220 de kilometri de Timişoara. La numai 110 kilometri de capitala Banatului, adică la jumătatea distanţei faţă de cel din Alba, se află cel mai mare centru de golf din Serbia.

Terenul de golf din Banatul sârbesc se află în oraşul Zabalj, aflat între Zrenjanin şi Novi Sad. Investiţia în terenul de golf a pus micul oraş din Voivodina pe harta turistică, aici fiind organizate şi numeroase competiţii internaţionale.

Sârbii doresc să îi atragă la ei şi pe iubitorii de golf din România, motiv pentru care s-au aflat într-o vizită de lucru în Timişoara.

„Zabalj se află chiar în centrul Voivodinei, la 25 de kilometri de Novi Sad şi 90 de kilometri de Belgrad. Este o zonă în care oamenii se ocupă de agricultură, însă în ultimii ani a început să se dezvolte şi turismul. Cea mai mare atracţie este, fără îndoială, terenul de golf. La ora actuală, avem nouă trasee, iar de anul viitor vom avea 18. Anul acesta avem un proiect care se numeşte Golf în regiune, prin care dorim să îi atragem şi pe cei din România la noi. Ideea a pornit tocmai de la faptul că am avut parte deja de oaspeţi veniţi din România”, a declarat directorul centrului turistic Zabalj, Marija Ciupici.

Terenul de golf se întinde, acum, pe 35 de hectare însă la anul suprafaţa se va dubla. Despre istoria golfului de la Zabalj ne-a vorbit preşedintele clubului, Miliţa Oşap.

„Terenul de golf a fost amenajat prima dată în 2001. La început, am avut şase trasee, iar în 2009 au mai fost construite încă trei. Acum suntem la nouă, dar se lucrează la amenajarea a încă nouă trasee. Din 2009 am început şi organizarea de concursuri oficiale naţionale şi internaţionale. Pot spune că este cel mai mare club de golf din toată Serbia. Mai mult, aici vin să se pregătească şi să joace şi cei din Muntenegru, ei neavând terenuri de golf. Investiţiile nu se opresc aici, avem un restaurant şi am început şi construcţia unui hotel. Pe viitor mai dorim să construim şi un centru SPA”, a spus Miliţa Oşap.





Pe lângă golf, locuitorii din Zabalj oferă şi o rută turistică numită Drumul mierii şi al brânzei. Pe acest traseu se găsesc însă şi producători de vinuri, dar şi primii producători de whisky din Serbia. O altă atracţie turistică este parcul natural Tisa Veche. Preţurile la cazare sunt foarte atractive, de la 10 euro de persoană pe noapte.

