Cât va sta la închisoare individul care a ameninţat un poliţist că îi taie capul dacă nu-i dă 5.000 de euro

Dosarul în care instanţa de fond pronunţase o pedeapsă de doar 9 luni de închisoare în cazul individului (G.D.E.) acuzat de ultraj, conducere sub influenţa alcoolului şi tulburarea liniştii publice conţine probe consistente care arată ameninţările evidente pe care bărbatul, originar din Hunedoara (la data faptelor locuia în Timişoara) le-a făcut la adresa agentului de circulaţie (F.O.F).

"Tu mie n-o sa îmi iei permisu"

Într-una dintre înregistrările care au schimbat sentinţa, individul mânuieşte un cuţit cu lamă mare afirmând „n-am mai umblat cu cuţite de mult timp şi mi-i cam dor”, după care adresează imediat injurii la adresa Poliţiei şi în special a poliţistului căruia îi aminteşte de o speţă mai veche.

„Uită-te, uită-te, Ovi, că iţi dau m__e, ti-o dau aşa pe live, toata m__a v-o dau la politie si la DGA…(...) Să îţi dau m__e cu lămâie, toata pula să stea la tine în gât de miliţian jegos, tu mie n-o sa îmi iei permisu, vezi ca io-s din valea Jiului, s-or mai mutat vreo 5 poliţai din valea Jiului când or ieşit la pensie, să nu te muţi şi tu", spune individul în live-urile făcute pe Facebook, reţinute în considerentele sentinţei Curţii de Apel Timişoara.

Faptele s-au petrecut anul trecut, iar sfidarea individului la adresa agentului şi a Poliţiei în general a mers până la a-l anunţa că se urcă băut la volan ca să-i demonstreze că nu-i e teamă de lege.

„Îţi tai şi o linie continua pe live şi nu o să ai ce îmi face, pe bune, ţi-o coace băiatu acuma pe live, termin paharu ăsta, fumez ţigara, cobor jos la maşina, şi mă dau jos şi mă bag în maşina, nu am probleme cu capu Rusule, stai tu liniştit, io i-o promit la domnu Ovi marele poliţai din A___ că pe liveu ăsta io îi conduc sub influenţa băuturilor alcoolice, îi tai o linie continua şi vin înapoi în casă şi beau în continuare, şi nu are ce îmi face, că el pe mine nu mă prinde la volan…”.

A condus beat

Individul chiar s-a urcat ulterior băut la volan şi s-a filmat conducând beat.

În înregistrarea devenită, de asemenea, probă în dosar, suspectul apare la volanul unui autovehicul marca Opel Astra pe drumurile publice, ţinând în mână o cutie/doză de 0,5 l de bere, din care ia mai multe înghiţituri, purtând un dialog imaginar, cu scopul de a-i demonstra poliţistului că şi-a pus în aplicare promisiunea de a conduce un autovehicul pe drumurile publice aflat sub influenţa băuturilor alcoolice.

Înregistrarea continuă cu monologul bărbatului, în care acesta îşi exprimă convingerea că poliţistul care vrea să îi ridice permisul de conducere nu are ce să îi facă şi-i adresează totodată alte injurii.

Individul a fost însă oprit în trafic de un alt poliţist. În urma testării cu aparatul etilotest, s-a înregistrat o valoare de 0,58 mg/l alcool pur în aerul expirat.





În timp ce era însoţit spre spital pentru recoltarea probelor biologice în vederea stabilirii alcoolemiei, a proferat din nou ameninţări, afirmând că dacă până a doua zi numitul Ovi nu îi remite suma de 5.000 euro îi va tăia capul şi îl va arunca în râul Mureş. Destul cât individul să fie trimis în judecată şi condamnat.

Decizia este definitivă.

Vă mai recomandăm şi:

Salvamar înjurat, bruscat şi ameninţat de un turist avertizat că s-a îndepărtat de mal. „Tu ştii cine sunt eu?”

Român milionar în euro, arestat pentru violuri repetate asupra fiicei de 13 ani, care a rămas însărcinată