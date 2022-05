Bodo Ramelow, preşedintele Bundesratului german, alături de o puternică delegaţie, în vizită oficială la Timişoara FOTO

GALERIE FOTO DE LA VIZITA LUI BODO RAMELOW Bodo Ramelow, preşedintele Bundesragului din Germania (Consiliul Federal al Landurilor, organ legiuitor al Germaniei alături de Bundestag), s-a întâlnit cu primarul Dominic Fritz, la sediul Primăriei Timişoara. Edilul a prezentat oraşul şi a vorbit despre înfrăţirea cu Gera, care se află chiar în landul Turingia, al cărui ministru-preşedinte este Bodo Ramelow.

Fritz a explicat că în Timişoara, oraş multicultural, sunt respectate drepturile tuturor timişorenilor, ale comunităţii germane, existând posibilitatea studierii în limba germană, la toate nivelurile educaţionale.

Primarul oraşului a spus că 2023 nu ar vrea să fie doar un an cu spectacole, ar dori ca titlul de Capitală Europeană a Culturii să lase în urmă ceva durabil, să rămână o influenţă pozitivă pe termen lung.

„I-am spus domnului Ramelow că Timişoara a fost mereu un oraş de avangardă, o mică Europă prin prisma multiculturalităţii, a dezvoltării şi a relaţiilor pe care le-a construit în timp. Dacă în urmă cu 20 de ani, aici veneau investitori mai mici, acum oraşul găzduieşte firme germane puternice, care activează în domeniul auto, al e-mobilităţii, care angajează mii de ingineri. De asemenea, dorim să folosim titlul de Capitală Europeană a Culturii nu doar ca un joc de artificii, care se stinge rapid şi nu lasă nimic în spate, ci pentru a construi relaţii durabile cu alte oraşe europene. Sunt convins că astfel de întâlniri deschid Timişoara spre Europa, spre ceea ce dorim să fim mulţi ani de acum înainte”, a declarat primarul Timişoarei, Dominic Fritz.

Bodo Ramelow şi Dominic Fritz FOTO TSK/ Jakob Schroter / Freistaat Thüringen

Preşedintele Bundesrat a relatat că oraşul Weimar din landul Turingia a fost Capitală Europeană a Culturii, au avut 1,5 milioane de vizitatori şi a produs un larg ecou. Cât priveşte valorile, dar şi provocările comune, Bodo Ramelow a spus că regăsim acum aceleaşi probleme care afectează întreg spaţiul european - război, migratie, probleme energetice.

Dealtfel, în cadrul întrevederii au fost abordate şi subiecte care reprezintă provocări actuale în spaţiul european, cum ar fi independenţa energetică şi trecerea la surse regenerabile, războiul din Ucraina, refugiaţii, problemele economice.





În Timişoara, capitalul german este foarte bine reprezentat, există investiţii majore ale unor firme de renume, în cadrul cărora lucrează zeci de mii de timişoreni şi există susţinere municipală pentru dezvoltarea investiţiilor şi crearea de noi locuri de muncă.

Oficialii germani la Primăria Timişoara Bodo Ramelow FOTO TSK/ Jakob Schroter/ Freistaat Thüringen



Oficialul german se întâlneşte şi cu reprezentanţi ai Prefecturii Timiş şi ai Consiliului Judeţean Timiş, cu oameni de afaceri germani din regiune, precum şi cu reprezentanţi ai Forumului Democrat al Germanilor din Banat.

Reprezentanţii companiilor germane se vor întâlni cu potenţiali parteneri de afaceri, parteneri strategici sau experţi din sectoarele arhitectură şi inginerie, prelucrarea lemnului, inginerie electrică şi tehnologie de filtrare.

Din delegaţia germană mai fac parte ministrul consilier Christian Plate, Ute Rettler, secretar de stat în Bundesrat, Malte Krückels, secretar de stat pentru mass-media, reprezentantul statului liber Turingia la nivel federal, Tina Beer, secretar de stat pentru afaceri cultural al guvernul de land Turingia, Falk Neubert, purtatorul de cuvânt al guvernului din Turingia, Katrin Freisberg, director adjunct al biroului preşedintelui Bundesratului, Andreas Krey, director general Societatea de dezvoltare a landului Turingia, şi Saager-Wenzel, director departament Relaţii Internaţionale, Cancelaria Turingia.



Bodo Ramelow şi Dominic Fritz FOTO TSK/ Jakob Schroter/ Freistaat Thüringen

Bundesratul este un organ constituţional al Republicii Federale Germania în care sunt dezbătute chestiunile care privesc interesele celor 16 landuri constitutive ale republicii. Sediul Bundesratului se află la Berlin.

Bundesratul este un organ constituţional legislativ, prin care landurile participă activ la emiterea de legi şi la administraţia federaţiei, precum şi la chestiunile legate de Uniunea Europeană.

Fiecare land este reprezentat în Bundesrat prin membrii guvernului său (persoane care sunt numite, nu alese).

În acest fel, Bundesratul este o expresie concretă a federalismului german, care conform constituţiei germane are un caracter veşnic şi nu are voie să fie schimbat prea mult, şi în plus nu are voie în nici un caz să fie desfiinţat.

Pe anumite domenii importante, Bundesratul trebuie să aprobe legile (sau să le trimită înapoi la bundestag pentru ameliorare). Mai exact, proiectele de legi din aceste domenii trebuie mai întâi să fie hotărâte în Bundestag, apoi aprobate şi de Bundesrat.

