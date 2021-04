Au început testele de laborator pentru tramvaie turceşti Bozankaya, care vor circula la Timişoara. Imagini inedite din fabrica de la Ankara

Pentru omologare se vor face 57 de teste şi încercări, din care 23 se vor realiza în laboratoare agreate din Uniunea Europeană, laboratoare specializate din Germania, Cehia şi Spania, după care vor urma testele în Timişoara în luna iulie, iar celelalte se vor face în fabrica din Ankara. Tramvaiele vor avea o capacitate de 200 călători şi o autonomie de deplasare de 63 kilometri, asigurată printr-o sursă de furnizare a energiei electrice, montată pe tramvai.

„Am primit veşti bune de la fabrica din Turcia unde se asamblează noile tramvaie ale Timişoarei. Pentru omologarea lor se vor face aproape 60 de teste, o treime dintre ele urmând să fie făcute zilele acestea în laboratoare specializate din Germania, Cehia şi Spania, iar celelalte în Timişoara şi în fabrica din Ankara.

Suntem încrezători că în luna iulie primele tramvaie dintr-un lot de 21 de garnituri vor putea fi văzute în Timişoara.

Una din priorităţile mele este ca transportul în comun din Timişoara să devină atractiv şi o alternativă reală la maşina personală. Iar acest lucru îl putem realiza în momentul în care vom oferi timişorenilor mijloace de transport în comun de calitate, curate şi care vin la timp. Acum facem primul pas, vor urma şi altele - am prevăzut mai multe proiecte de investiţii în bugetul acestui an. Este un proces anevoios, pentru că sistemul care a funcţionat până acum lasă loc de multe îmbunătăţiri, dar nu am nici un dubiu că vom avea un transport public de nivel european”, a transmis primarul Dominic Fritz.