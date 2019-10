Angajate Profi, momite cu milioane de euro ca să mintă că au fost obligate să spele carnea expirată cu detergent

Martie 2016. Emanuel Ciprian Gabor, şef al unui magazin Profi din Arad, convoca presa locală şi naţională pentru dezvăluiri „înfiorătoare”. Alături de alţi 10 angajaţi Profi, bărbatul a declarat presei că superiorii săi i-au cerut să vândă carne expirată spălată cu detergent şi oţet.



„Pentru că am refuzat să vând carne expirată, s-au făcut presiuni pe angajaţi de către şeful meu direct, să accepte să vândă carnea, iar dacă eu reacţionez să îl anunţe pe el, că mă va pune la punct. Cu altă ocazie, directorul zonal mi-a reproşat că am aruncat carnea expirată şi nu am făcut precum la alte magazine ale noastre, să o spăl cu oţet şi detergent“, declara Gabor în 2016.

Acuzele arădeanului au făcut înconjurul ţării. La Profi au fost făcute mai multe controale, dar acuzele lui Gabor nu s-au confirmat. În urma acestei situaţii, Profi l-a dat în judecată pe fostul său angajat, cerându-i daune morale în valoare de 50.000 de lei şi 1 milion şi jumătate de lei despăgubiri materiale, pe care compania susţine că le-a suferit ca urmare a campaniei duse de Gabor. Atât Tribunalul Arad, cât şi Curtea de Apel Timişoara şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie au dat dreptate companiei, obligându-l pe Gabor să achite daune morale în valoare de 50.000 de lei şi respingând în rest pretenţiile Profi.

„A fost afectată în mod negativ imaginea reclamantei, având în vedere că aceasta din urmă îşi desfăşoară activitatea în mod preponderent în domeniul alimentar, iar afirmatiile de genul comercializarea produselor de carne expirate /spălate cu oţet şi detergent Cif - care dacă ar fi reale , ar pune în pericol sănătatea publică- are repercusiuni grave asupra imaginii societătii reclamante si a profesionalismului său”, şi-au justificat judecătorii decizia.

Cum s-au sucit angajaţii care au fost de partea şefului de magazin

Procesul dintre fostul şef de magazin al Profi şi companie scoate la iveală modul în care angajate ale Profi care susţineau iniţial varianta şefului de magazin s-au sucit la 360 de grade, implorând mila companiei. Angajatele au dat declaraţii scrise prin care au arătat că şeful de magazine le-a promis că va obţine despăgubiri de 3-4 milioane de euro pe care le va împărţi cu întreg grupul.

Spre exemplu, două dintre angajate au cerut să fie reprimite la muncă pentru că au fost manipulate de şeful lor, promiţându-i-se daune morale de 3 milioane de euro. O altă angajată a cerut „acceptarea scuzelor sale pentru că s-a lăsat indus în eroare promiţându-i-se obţinerea unor daune morale de circa 3-4 milioane de euro”. Alţi angajaţi şi-au retras plângerile, dând declaraţii scrise în care arată că nu au fost puşi niciodată de către superiori să vândă carne sau produse expirate.