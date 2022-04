Ace of Base, un nou nume important la Ciao Festival de la Muzeul Satului Bănăţean din Timişoara VIDEO

Organizatorii Ciao Festival au prezentat azi un nou nume important care va concerta în perioada 27-29 mai 2022, la Muzeul Satului Bănăţean. Pe lângă trupa franco-braziliană Kaoma, anunţată încă de acum trei săptămâni, Boney M, Magic Affair, Londonbeat, Rozalla şi Capella, dezvăluiţi pe parcursul zilelor trecute, la Timişoara va ajunge şi Ace of Base. Trupa suedeză condusă de Jenny Berggren a fost şi Diskoteka Festival, în 2019, unde i-a încântat pe fani cu hit-uri precum “Happy Nation”, “All That She Wants”, “The sign”sau “Wheel of Fortune”.

Abonamentele au fost deja puse în vânzare şi costă 100 de lei pe zi şi 300 lei pe toate cele trei zile.

„Astăzi anunţăm un nume foarte important care va fi prezent la Ciao Festival. Este vorba despre Ace of Base. Organizarea se desfăşoară bine, nu am întâmpinat probleme din partea autorităţilor locale. La Muzeul Satului Bănăâean vom avea patru scene, am identificat zonele, am trasat harta, ştim unde vor fi food track-urile, zonele de distracţie şi ateliere pentru copii, am deschis platforma pentru bilete şi aşteptăm publicul în număr cât mai mare”, a spus Mircea Nicolici, unul din organizatorii Ciao Festival.

De asemenea, de pe scena locală au fost confirmaţi Pro Consul, Gheorghe Gheorghiu, Keo, Vali Crăciunescu, Mihai Trăistariu sau DJ Geo da Silva sau DJ Conte.









