Academia de fotbal Ruh Lviv s-a mutat în Timiş. „Nu am mai văzut aşa copii educaţi precum cei din Ucraina” VIDEO

GALERIE FOTO Biarena Sânanderei s-a alăturat eforturilor de sprijinire a refugiaţilor din Ucraina, primind 40 de copii de la academia de fotbal Ruh Lviv. Sunt copii cu vârste între zece şi 17 ani, care au venit în România alături de staful echipei, cu speranţa că se pot antrena şi pot avea meciuri.

Academia Biarena le oferă copiilor cazare, masă (trei mese pe zi) şi tot sprijinul pentru antrenamentele juniorilor.



„Clubul mare a fost înfiinţat în anul 2004. A început activitatea de la zero, fiind înscrisă iniţial în campionatul municipal. Apoi echipa a promovat în cel de raion, regiune şi treptat în liga a III-a, a II-a şi de trei ani joacă în prima ligă ucrainean. Finanţatorul clubului este un om de afaceri local, Grigori Koslovski. El iubeşte fotbalul, de aceea investeşte. Academia a început să funcţioneze de abia anul trecut. Este o academie ultramodernă, cu toate facilităţile de care au nevoie jucătorii”, a declarat Volodimir Bezubyak, antrenorul principal al Academiei Ruh Lviv.



Primul meci pe terenul comunal din Sânandrei

Volodimir Bezubyak a jucat fotbal la Karpaty Lviv, echipă pe care a şi antrenat-o apoi.



„Am antrenat Karpaty atunci când a jucat în liga a doua, dar am fost o perioadă şi antrenorul principal şi în liga întâi. Pot să spun că am jucat un meci împotriva lui Mircea Lucescu, care antrena în perioada respectivă Sahtior Doneţk. Am pierdut acel meci după un gol primit în ultimul minut. În 2018, un elev de-al meu a devenit campion mondial cu lotul naţional de juniori, motiv pentru care mie mi s-a acordat titulul de antrenor emerit”, a mai spus Bezubyak.





„După ce am antrenat echipa mare, m-am reîntors la copii. De anul trecut am trecut la Academia de fotbal Ruh. Sunt 150 de copii care se pregătesc şi învaţă să joace fotbal”, a mai adăugat antrenorul.







Volodimir Bezubyak (dreapta) stă cu ochii pe jucătorii săi

După ce a început războiul în Ucraina, o parte din juniorii Academiei Ruh au plecat în Slovenia şi Polonia. Trei grupe au ajuns în România.



„Pentru ei am decis să venim în România, unde am găsit oameni care ne-au oferit posibilitatea de a se caza, de a se antrena. Dorim să ne le mulţim celor care au ne ajută, ne simţim foarte bine aici”, a mai declarat Volodimir Bezubyak.



40 de copii între zece şi 17 ani



De când a început războiul în Ucraina, juniorii de Ruh Lviv au avut ocazia să joace pentru prima dată un meci amical. Cei de 12-14 ani au jucat, duminică, pe terenul de la Sânandrei, contra echipei Electrica Timişoara, iar cei de 15-16 ani cu Colterm Timişoara. Cei mici au mai jucat sâmbătă cu Ghiroda.



„Antrenorul de fotbal de la Biarena Sânandrei a fost la un turneu în Polonia. Acolo s-a cunoscut cu antrenori de la Lviv. După ce a început războiul, ne-au sunat şi au întrebat dacă putem să-i ajutăm. Stau la noi de vreo două săptămâni. Sunt copii între zece şi 17 ani. Săptămâna viitoare urmează să mai vină 25 de copii, de la 9 la 11 ani. Avem 45 de camere de cazare. Ei voiau să trimită 150 de persoane, dar nu avem condiţii pentru un număr aşa mare. Încercăm să le oferim tot ce putem noi. Cei de la prefectură şi Direcţia pentru Copii au propus să fie mutaţi într-un cămin al Politehnicii, dar ei nu vor să plece de aici”, a declarat Liviu Gherman, managerul de la Biarena Sânandrei.



Volodimir Bezubyak (stângă) şi Liviu Gherman (centru)

Liviu Gherman s-a implicat şi la începutul pandemiei de coronavirus, oferind pachete de mâncare persoanelor în vârstă. Acum e din nou nevoie de umanitate.



„Copiii nu au nicio vină că e război la ei. E normal să-i ajutăm. Sunt prieteni care m-au sunat şi m-au întrebat de ce nu ajut şi românii. Eu îi ajut şi pe cei din România. Dar toate au o limită. Nu poţi să ajuţi pe cineva care doar aşteaptă să primească de la tine, altceva nu face”, a mai spus Gherman.



Liviu Gherman, managerul de la Biarena Sânandrei

„Nu am mai văzut aşa copii educaţi ca cei din Ucraina”



Cât despre copiii din Ucraina, Liviu Gherman are doar cuvinte la superlativ.









Meciul cu Calor s-a încheiat cu scorul de 3-1 pentru ucraineni

„Nu vreţi să ştiţi cât sunt ce civilizaţi aceşti copii. Sunt bine crescuţi şi educaţi. Şi eu am copil, sunt părinte, dar cred că noi facem o mare greşeală, că nu-i ţinem un pic mai din scurt. Le oferim mult prea multe. Organizez turnee de zece ani, de când am baza sportivă. Am văzut foarte mulţi copii. nu ştiu de ce, suntem mai dificili. Eu nu am mai văzut aşa copii educaţi ca cei din Ucraina. Fiecare îşi adună farfuria după masă, lasă curăţenie prin camere, sunt foarte ordonaţi. Avem mese de biliard şi de tenis de masă. Nu urlă nimeni, nu se ceartă nimeni. Vorbesc frumos. Sunt foarte disciplinaţi. E altceva. Şi uite aşa dăm şi răspunsul de ce nu avem sport! Doar cu distracţie şi şmecherie nu merge", a mai declarat Liviu Gherman.

Juniorii de la Lviv vor putea rămâne la Sânandrei cât timp doreşte managerul clubului din Ucraina.



Trei ciclişti din Luhask şi unul din Cernăuţi au ajuns la Timişoara



Peste 300 de timişoreni s-au înscris la startul primei ediţii a competiţiei cicliste Poli Bike Challenge, organizat sâmbătă, 9 aprilie, de Universitatea Politehnica din Timişoara şi înscris Federaţiei Române de Ciclism.









Cei patru ciclişti din Ucraina

La categoria Open au intrat în concurs şi patru tineri ciclişti din Ucraina. Melnik Andrii, Surzenko Danyl, Sokolov Danyl şi Antripov Dmytro au între 16 şi 17 ani şi au fost luaţi sub aripă de clubul timişorean UVT Devon West Cycling Team.

„Nu au putut trece graniţa cu bicicletele şi au ajuns aici supăraţi”



Trei dintre ei vin tocmai din regiunea Lugansk, grea încercată de război, iar unul este din Cernăuţi.







Melnik Andrii primeşte medialia de "argint"

"Am intrat în a patru băieţi din Ucraina, juniori, care au fugit din calea războiului. Antrenorii au cerut ajutorul şi noi am sărit. Am reuşit să-i aducem foarte repede în România. Acum sunt bine, se bucură cu noi de antrenamente. Nu au putut trece graniţa cu bicicletele şi au ajuns aici supăraţi că nu au biciclete. Le-am oferit noi patru biciclete de la magazinul de biciclete Domestic, am făcut această sponsorizare, le-am adus zâmbetul pe buze. Nu sunt biciclete de top, dar aleargă... Legitimarea lor s-a făcut în acord cu federaţia Ucraineană, pot participa la curse pe teritoriul României. Avem destul de multe curse, şi de montan bike şi de şosea. Calitatea lor sportivă este una foarte bună. Am avut un cantonament de zece zile, prin rotaţie i-am introdus în echipă să se antreneze. Au stat alături de profesioniştii noştri. Le-am adaptat antrenamentul categoriei lor", a declarat Carmen Băbăiţă, team managerul echipei UVT Devon West Cycling Team.

Clasări pe podium pentru ucraineni



La categoria Open, Melnik Andrii s-a clasat pe locul doi, Surzenko Danyl a venit pe trei, iar Sokolov Danyl pe locul patru. Antripov Dmytro a încheiat pe locul zece.









Ucraineii au obţinut rezultate bune la prima lor competiţie în România

„Practic ciclismul de opt ani. Am participat la numeroase campionate în Ucraina şi am clasări pe toate locurile de pen podium. Dar cele mai multe titluri le-am obţinut la montan bike. Pentru că la noi e război, ni s-a propus să venim în România. Şi e foarte frumos la Timişoara, am întâlnit oameni buni", a spus Melnik Andrii.

„În regiunea Lugansk, de unde vin, e acum război. Din fericire toţi locuitorii au plecat din oraşul meu. Am deja nouă ani de când practic ciclismul la nivel de competiţii. Am fost la multe concursuri, am devenit şi campion de mai multe ori la cross country”, a spus şi Surzenko Danyl.



